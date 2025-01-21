Три породы собак, о которых кинолог сказал, что точно не держал бы дома: вы будете удивлены

Профессиональный кинолог Гаррет Винг назвал три породы собак, которыми он "никогда бы не держал" дома из-за их определенных особенностей, хотя собаки одной из этих пород являются очень популярными домашними питомцами.

1. Среднеазиатская овчарка (алабай)

Среднеазиатская овчарка – это огромная порода собак, получившая популярность благодаря своей смелости и отличным охранным способностям. Эти собаки исторически использовались для охраны отар овец и коз, что делает их отличными охранниками. Они чрезвычайно сильны и независимы, что иногда может стать проблемой для тех, кто не готов к такой активности и размеру собаки. Гаррет отмечает, что в современном мире, когда потребность в охране больших стад значительно уменьшилась, среднеазиатская овчарка может быть не лучшим выбором для городских условий или маленьких хозяйств.

Среднеазиатская овчарка

2. Бладхаунд

Бладхаунд – это большая гончая собака, известная своей способностью отслеживать запахи на огромных расстояниях. Эти собаки могут найти следы даже через много часов после того, как они были оставлены. Благодаря этому бладхаунды часто используются правоохранительными органами для поиска людей или животных. Однако Гаррет указывает на один важный недостаток этой породы, а именно жирную кожу, из-за которой бладхаунды могут иметь неприятный запах. Также из-за их специфической физиологии и большого размера, эти собаки могут быть сложными в уходе и содержании в условиях города.

Бладхаунд

3. Чихуахуа

Чихуахуа – самая маленькая порода собак в мире, которая приобрела популярность благодаря своим размерам и энергичной натуре. Они часто начинают лаять на больших собак, иногда проявляя агрессию. Также эти собаки могут быть очень сложными в дрессировке из-за своей независимости и сильного характера. Гаррет описывает чихуахуа как "трехкилограммового демона из подземного мира", подчеркивая их агрессивность и высокую энергию, что может быть не лучшим вариантом для тех, кто ищет спокойную и послушную собаку.

Чиуахуа

Эти породы собак могут быть отличными для опытных владельцев, которые готовы справляться с их особенностями. Однако для людей, не готовых к таким вызовам, эти собаки могут стать проблемой. Гаррет Винг отмечает, что выбор породы зависит от личных предпочтений и возможностей владельца.

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