Три лучшие породы собак по мнению кинолога — список

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Британский специалист по поведению собак Уилл Атертон назвал три породы, которые считает своими фаворитами. В список вошли собаки, отличающиеся характером, способностями к обучению и охранными качествами.

Об этом сообщает Express.

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Кинолог Уилл Атертон, у которого в TikTok почти миллион подписчиков, рассказал о трёх своих любимых породах собак. При этом он пояснил, что некоторые из них подходят далеко не каждому владельцу.

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Лабрадор-ретривер

Первое место в списке занял лабрадор-ретривер, которого Атертон назвал «королём всех пород собак». По словам кинолога, если бы ему пришлось выбрать только одну породу на всю жизнь, это был бы именно лабрадор.

Эти собаки известны своим уравновешенным характером, терпеливостью и стремлением угодить хозяевам. Они хорошо поддаются дрессировке, в частности благодаря любви к еде, а их кроткий характер делает их прекрасными компаньонами для семей.

Кане-корсо

На втором месте оказался кане-корсо. Атертон признался, что любит породы мастифов за их охранные способности и особую связь, которую они устанавливают с хозяевами.

Однако кинолог подчеркнул, что такие собаки не подходят новичкам и многим семьям.

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В то же время он рассказал, что больше не планирует заводить собак из группы мастифов. Причиной стали преждевременные смерти нескольких его питомцев из-за проблем со здоровьем. По словам Атертона, такие потери оказались слишком болезненными для его семьи.

Немецкая овчарка

Третье место заняла немецкая овчарка. Кинолог считает эту породу универсальной, ведь такие собаки могут быть как домашними питомцами, так и надёжными охранниками.

Немецкие овчарки славятся высоким интеллектом, преданностью и способностью быстро учиться. Они хорошо выполняют команды, умеют решать задачи и при этом остаются ласковыми компаньонами.

В то же время при выборе собаки важно учитывать не только особенности породы, но и свой образ жизни. Например, у активных рабочих собак могут возникнуть проблемы с поведением, если их надолго оставлять одних дома. Это также может привести к появлению разрушительных привычек и дополнительным расходам на дрессировку.

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Напомним, что некоторые породы собак могут серьезно испытать терпение даже опытного дрессировщика. Специалист назвал тройку самых сложных для дрессировки и вызвал споры среди владельцев домашних питомцев.

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