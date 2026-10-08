Три породы собак, содержание которых может обойтись владельцам в кругленькую сумму: кто в списке

Самые дорогие в содержании породы собак / © Unsplash

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Прежде чем завести собаку, будущим владельцам рекомендуют учитывать не только расходы на приобретение животного и корм, но и возможные расходы на ветеринарные услуги. Для некоторых пород эти расходы могут быть особенно высокими из-за предрасположенности к определенным заболеваниям.

Об этом сообщило издание Express.

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Эксперты сервиса страхования домашних животных Quotezone.co.uk проанализировали стоимость страхования собак разных пород. Кроме того, они провели опрос среди 1000 человек, чтобы выяснить, учитывают ли будущие владельцы возможные расходы на лечение животных.

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Выяснилось, что 29% респондентов не обращают внимания на потенциальные проблемы со здоровьем выбранной породы. Еще 36% заявили, что рост стоимости ветеринарных услуг заставляет их отказываться от идеи завести собаку.

Чау-чау

Самым дорогим из проанализированных оказалось страхование чау-чау. В 2026 году годовой полис от несчастных случаев и болезней для этой породы стоил до 297 фунтов стерлингов (примерно 17 612 грн — Ред.). Это на 106 фунтов стерлингов (примерно 6 286 грн — Ред.) больше, чем годом ранее.

Чау-чау склонны к ряду проблем со здоровьем, в числе которых дисплазия тазобедренного сустава, глаукома и диабет.

Кане-корсо

На втором месте оказались кане-корсо — крупные и мощные собаки, страхование которых может стоить до 259 фунтов стерлингов (примерно 15 359 грн — Ред.) в год.

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Представители этой породы подвержены дисплазии тазобедренного и локтевого суставов. Среди возможных проблем со здоровьем также называют рак костей и сердечные заболевания.

Аляскинский маламут

Третье место занял аляскинский маламут. Годовая стоимость его страхования может составить 238 фунтов стерлингов (примерно 14 113 грн — Ред.).

У этих собак также может развиваться дисплазия тазобедренного сустава. Кроме того, маламуты подвержены аляскинской полиневропатии (AMPN), которая вызывает прогрессирующую слабость и непереносимость физических нагрузок. Среди других возможных проблем — катаракта и потеря зрения.

Напомним, ранее ветеринар назвал десять пород собак, у которых риск развития ряда генетических заболеваний ниже и которые отличаются довольно высокой продолжительностью жизни.

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