Три правила идеальной зажарки для борща: как создать насыщенный рубиновый цвет и глубокий вкус

Настоящий украинский борщ невозможно представить без правильно приготовленной зажарки. Именно она формирует цвет, аромат и глубину вкуса блюда. Даже самый лучший бульон не спасет борщ, если овощи обжарены неправильно. Опытные повара знают: всего несколько хитростей помогают превратить обычную зажарку в ту основу, которая делает борщ по-настоящему насыщенным и аппетитным.

Как приготовить правильную зажарку для борща

Последовательность овощей имеет огромное значение. Овощи нельзя обжаривать вместе, у каждого из них есть свое время приготовления. Правильный порядок: сначала лук — до прозрачности и легкого золотистого оттенка, далее морковь, чтобы она стала мягкой и отдала сладость, в конце свекла. Такой подход позволяет раскрыть вкус каждого ингредиента и избежать горечи. Свекла нуждается в кислой среде. Чтобы борщ имел яркий, глубокий цвет, свеклу нужно подкислить. Для этого при обжаривании добавляют немного томатной пасты, ложку уксуса или лимонного сока. Кислинка сохраняет насыщенный рубиновый оттенок свеклы и делает вкус более сбалансированным. Зажарку нужно тушить, а не жарить. Идеальная зажарка — не пересушенная и не подгоревшая. Готовить нужно на медленном огне с добавлением нескольких ложек бульона или воды. Время тушения зажарки — 10 минут. В результате овощи объединяются, поэтому вкус становится более глубоким.

Когда добавлять зажарку в борщ

Зажарку вводят за 10-15 минут до готовности блюда. Так она: