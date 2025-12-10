Три привычки после 30, от которых следует срочно избавиться, чтобы наконец жить счастливо и без стресса

От чего следует избавиться после 30, чтобы быть счастливой / © unsplash.com

Настало время перемен. Возможно, вы думаете: «Что мне делать, переехать? Но ведь все мои друзья здесь!», или «Может, мне разойтись с ним? Полюбит ли меня кто-нибудь еще? Я не хочу быть одинокой», или «Может, уволиться с работы? Я не готова овладевать совершенно новой профессией!».

Ответ на все эти вопросы — да! Да, вы можете. Изменения начинаются в сознании. Всё зависит от вашего настроения. Вы сильнее, чем думаете, смелее, чем кажется, и лучше, чем сами себе позволяете верить.

Три привычки, от которых следует избавиться после 30, чтобы оставаться счастливой и положительной

Оставаться на работе, которая делает вас несчастной

У каждого из нас была работа, которая высасывала всю энергию. Возможно, вы всю жизнь стремились к карьерной цели, а когда добились ее, реальность оказалась совсем другой, чем ожидали.

Неудовлетворенность работой не только усложняет жизнь, но и серьезно вредит психическому здоровью. Исследования показывают, что она связана с повышенным риском депрессии, тревожности и стресса.

Как оставить работу, которая обеспечивает доходом и едой? Начните с маленьких шагов: обновите резюме, ищите интересные вакансии, подумайте о смене карьеры, начните подавать заявки. Задайте себе цель — отзываться на 5 вакансий в неделю. Смотрите интервью, представляйте себя на новой работе. Возможно, придется смириться с более низкой зарплатой, но вы будете счастливее на любимой работе.

Держаться за плохие отношения

Иногда сложно заметить, как далеко мы зашли в рутине. Одно свидание превращается во второе, затем в третье — и вдруг вы уже в отношениях. Возможно, когда-то вы кого-то любили, но он изменился или изменились вы. Может быть, он сдерживает вас или заставляет быть не собой.

Если вы с тем, кого не любите, или с тем, кто мешает вам быть счастливой — пора уйти. Исследования показывают, что люди в несчастливых отношениях часто менее счастливы, чем одиноки, а те, кто остается во избежание одиночества, в итоге страдают не меньше.

Как пережить расставание? Создайте систему поддержки: найдите сильных и понимающих друзей, которые помогут пройти через боль. Измените свою жизнь. Каждый день после расставания балуйте себя: бокалом вина, мороженым, новым платьем или ужином для себя. Вы справитесь. Вы заслуживаете большой настоящей любви, и у вас есть силы изменить свою жизнь.

Игнорировать собственное развитие

Это самое тяжелое, но и самое ценное изменение. Если вы недовольны работой, отношениями, весом, друзьями, привычками и собой — двигайтесь вперед. Избавляйтесь от того, что вас сдерживает.

Это не означает, что переезд или новое начинание решат все проблемы, но они дают шанс начать с чистого листа. Исследователи называют это «эффектом нового старта»: новое начало еженедельно, ежемесячно или ежегодно помогает мозгу упорядочить все и найти новые возможности.