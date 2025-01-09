Три продукта, которые нельзя хранить в холодильнике, но все продолжают это делать

Эксперты по безопасности питания отмечают, что привычка хранить некоторые продукты в холодильнике может стать крайне опасной.

Специалисты раскрыли правду о том, какие продукты ни в коем случае не следует хранить в холодильнике традиционным способом. Это не только бесполезно, но и опасно.

Какие три продукта не следует хранить в холодильнике традиционным способом

Яйца. Для этого продукта повышенная влажность в холодильнике – это идеальная среда размножения опасных микроорганизмов. Яйца имеют пористую скорлупу, через которую во внутрь попадают вредные бактерии. Идеальным местом для хранения яиц эксперты считают дверцу холодильника, потому что там есть специальные ячейки, в которых следует держать этот продукт. Необходимо заметить, что предварительно место хранения яиц нужно вымыть водой с уксусом, чтобы избавиться от всех вредных микроорганизмов.

Для этого продукта повышенная влажность в холодильнике – это идеальная среда размножения опасных микроорганизмов. Яйца имеют пористую скорлупу, через которую во внутрь попадают вредные бактерии. Идеальным местом для хранения яиц эксперты считают дверцу холодильника, потому что там есть специальные ячейки, в которых следует держать этот продукт. Необходимо заметить, что предварительно место хранения яиц нужно вымыть водой с уксусом, чтобы избавиться от всех вредных микроорганизмов. Бананы и помидоры. Такое утверждение может показаться довольно странным, и эксперты по безопасности питания убеждают, что холодильник – не место хранения этих продуктов, и вот почему. Из-за высокой влажности на бананах и помидорах может появиться плесень, поэтому они скорее испортятся. Специалисты рекомендуют хранить эти продукты в сухом темном месте при комнатной температуре.

Такое утверждение может показаться довольно странным, и эксперты по безопасности питания убеждают, что холодильник – не место хранения этих продуктов, и вот почему. Из-за высокой влажности на бананах и помидорах может появиться плесень, поэтому они скорее испортятся. Специалисты рекомендуют хранить эти продукты в сухом темном месте при комнатной температуре. Сыр. Здесь дело вот в чем. Если хранить сыр в холодильнике, его нужно держать в герметичном контейнере или упаковке. Иначе продукт может стать идеальным домом для множества вредных микроорганизмов.

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