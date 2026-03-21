Три профессиональных лайфхака от шефа, которые сделают вашу выпечку идеальной к Пасхе и не только

Выпечка на дрожжах: секреты

Реклама

Домашняя выпечка — это запах дрожжей, теплого молока, сливочного масла и теплые воспоминания детства. Замешивание теста — процесс немного хаотичный, но невероятно приятный: тесто липнет к рукам, кусочки разбросаны по всей кухне, а аромат наполняет пространство теплом и уютом.

Многие боятся дрожжевого теста — оно кажется капризным и сложным. Но украинский шеф-повар Евгений Клопотенко уверяет: все гораздо проще, чем кажется. «Делаешь несколько правильных шагов — и тесто работает на тебя», — говорит он. Главное — не спешить, дать время на расстояние и внимательно придерживаться деталей.

Клопотенко делится тремя проверенными лайфхаками, которые сделают домашнюю выпечку идеальной — и для куличей, и для булочек, рулетов, кексов и пирогов.

Реклама

Расстаивание, которое меняет все

Не оставляйте тесто на прохладном столе. Оптимальный вариант — духовка на 40-50 °C. Поставьте туда миску с тестом и добавьте емкость с водой — пар сделает тесто мягким, рыхлым и идеально приподнятым. 30-40 минут — и оно готово работать на вас.

Температура выпечки — ваш главный союзник

Чтобы знать, когда паска готова, пользуйтесь термометром. Втыкайте его внутрь изделия: 97 °C — и ваш хлебный шедевр готов. Никаких догадок, только точность.

Как сохранить выпечку влагой

Чтобы паска оставалась нежной и ароматной дольше, защитите ее от воздуха. Пищевая пленка — простой, но эффективный способ. Так выпечка сохраняет влагу и дольше радует вкусом.

С этими тремя секретами даже самое капризное дрожжевое тесто станет вашим союзником. Паска получится не только красивой, но и действительно вкусной.