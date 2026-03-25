Три простых шага, чтобы ваша клубника удивляла великолепием и ягодами целое лето

Первый сигнал: почва прогрелась до 10–12 °C. В холодной земле корни бездельничают, а любые удобрения просто бесполезны. Проверить легко: вставьте градусник на 10 см вглубь. 12 градусов и более — стартуем.

Прежде чем подкармливать, приведите кусты в порядок. Зима часто выталкивает молодые растения из земли. Заглубьте их назад, сделайте вокруг луночки для полива, очистите грядку от сухих и больных листьев. Листья после зимовки могут выглядеть слабыми — не бойтесь, это нормально. Главное — дайте место для новой жизни.

Как подкармливать

Приготовьте раствор на 10 литров воды.

Универсальное удобрение 20-20-20 — 10 г.

Азот наращивает пышную зелень, фосфор стимулирует корни, калий помогает пережить весенние перепады и заложить плоды.

Аммиачная селитра — 10 г.

Дешево и эффективно. Азот легко усваивается и дает кустам мощный старт. Крепкий куст — больше цветов и ягод.

Укоренитель — любой.

Помогает проснуться корням после зимнего сна и быстро поглощать питательные вещества.

Если нет «Мастера», замените его нитроаммофоском 16-16-16 с добавлением селитры — формула остается неизменно эффективной.

После такой подкормки уже через неделю-две кусты оживут: листья станут сочными, кусты — пышными, а ягоды — сладкими и крупными. Проверенный метод гарантирует, что будущий урожай вас не разочарует.