Три простых шага, чтобы ваша клубника удивляла великолепием и ягодами целое лето
Весна наступила — а ваши кусты клубники еще спят? Щедрый урожай зависит от того, как вы подпитаете их в первые недели после зимы. Начинать нужно осторожно и с головой.
Первый сигнал: почва прогрелась до 10–12 °C. В холодной земле корни бездельничают, а любые удобрения просто бесполезны. Проверить легко: вставьте градусник на 10 см вглубь. 12 градусов и более — стартуем.
Прежде чем подкармливать, приведите кусты в порядок. Зима часто выталкивает молодые растения из земли. Заглубьте их назад, сделайте вокруг луночки для полива, очистите грядку от сухих и больных листьев. Листья после зимовки могут выглядеть слабыми — не бойтесь, это нормально. Главное — дайте место для новой жизни.
Как подкармливать
Приготовьте раствор на 10 литров воды.
Универсальное удобрение 20-20-20 — 10 г.
Азот наращивает пышную зелень, фосфор стимулирует корни, калий помогает пережить весенние перепады и заложить плоды.
Аммиачная селитра — 10 г.
Дешево и эффективно. Азот легко усваивается и дает кустам мощный старт. Крепкий куст — больше цветов и ягод.
Укоренитель — любой.
Помогает проснуться корням после зимнего сна и быстро поглощать питательные вещества.
Если нет «Мастера», замените его нитроаммофоском 16-16-16 с добавлением селитры — формула остается неизменно эффективной.
После такой подкормки уже через неделю-две кусты оживут: листья станут сочными, кусты — пышными, а ягоды — сладкими и крупными. Проверенный метод гарантирует, что будущий урожай вас не разочарует.