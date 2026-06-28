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Три самые грязные вещи в квартире, которые люди чаще всего забывают чистить — список
Казалось, в квартире регулярно убирают видимые поверхности, моют пол и вытирают пыль.
Существуют места и бытовые приборы, которые часто остаются без внимания во время уборки и накапливают грязь, жир и даже плесень.
Об этом рассказали профессиональные уборщики изданию HuffPost.
Микроволновка — скрытый очаг жира
Одним из самых заброшенных кухонных приборов эксперты называют микроволновку. Из-за ежедневного использования внутри накапливаются остатки пищи, жирные пятна и брызги.
Уборщица Сара Сан-Анджело отметила, что именно микроволновка часто становится первым местом, которое требует очистки при уборке нового дома.
Грязь внутри не только выглядит неприятно — со временем она превращается в сложные наслоения. Один из простых способов очищения — поставить внутрь миску с водой и лимонным соком или уксусом и нагреть несколько минут. Пара размягчает загрязнение, после чего их легче вытереть.
Стиральная машина — чистота, которая может быть обманчивой
Стиральная машина предназначена для очистки одежды, но сама также нуждается в уходе. Особенно это касается моделей с фронтальной загрузкой.
По словам экспертов, в резиновых уплотнителях часто скапливаются:
плесень;
волосы;
остатки моющих средств;
грязь.
Из-за этого может появляться неприятный запах, а одежда после стирки не всегда остается свежей.
Специалисты советуют регулярно очищать резиновые детали и примерно раз в месяц использовать специальные чистящие средства для стиральной машины.
Духовка — не только проблема чистоты
Еще одним местом, которое люди часто игнорируют, есть внутренняя часть духовки. Внешне ее обычно протирают, но внутри годами могут оставаться остатки пищи и жировые отложения.
По словам уборщиков, накопленный жир может быть не только неприятным с виду, но и создавать риск возгорания.
Для очистки можно использовать специальные средства или домашний способ: нагреть духовку с водой, лимоном и небольшим количеством уксуса, чтобы пар помог размягчить загрязнение.
Эксперты отмечают, что самая большая проблема в домах часто не на видимых поверхностях, а в местах, которые люди редко проверяют.
Регулярная очистка микроволновки, стиральной машины и духовки помогает поддерживать не только порядок, но и более безопасную среду дома.