Три самые грязные вещи в квартире, которые люди чаще всего забывают чистить — список

Квартира / © Associated Press

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Существуют места и бытовые приборы, которые часто остаются без внимания во время уборки и накапливают грязь, жир и даже плесень.

Об этом рассказали профессиональные уборщики изданию HuffPost.

Микроволновка — скрытый очаг жира

Одним из самых заброшенных кухонных приборов эксперты называют микроволновку. Из-за ежедневного использования внутри накапливаются остатки пищи, жирные пятна и брызги.

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Уборщица Сара Сан-Анджело отметила, что именно микроволновка часто становится первым местом, которое требует очистки при уборке нового дома.

Грязь внутри не только выглядит неприятно — со временем она превращается в сложные наслоения. Один из простых способов очищения — поставить внутрь миску с водой и лимонным соком или уксусом и нагреть несколько минут. Пара размягчает загрязнение, после чего их легче вытереть.

Стиральная машина — чистота, которая может быть обманчивой

Стиральная машина предназначена для очистки одежды, но сама также нуждается в уходе. Особенно это касается моделей с фронтальной загрузкой.

По словам экспертов, в резиновых уплотнителях часто скапливаются:

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плесень;

волосы;

остатки моющих средств;

грязь.

Из-за этого может появляться неприятный запах, а одежда после стирки не всегда остается свежей.

Специалисты советуют регулярно очищать резиновые детали и примерно раз в месяц использовать специальные чистящие средства для стиральной машины.

Духовка — не только проблема чистоты

Еще одним местом, которое люди часто игнорируют, есть внутренняя часть духовки. Внешне ее обычно протирают, но внутри годами могут оставаться остатки пищи и жировые отложения.

По словам уборщиков, накопленный жир может быть не только неприятным с виду, но и создавать риск возгорания.

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Для очистки можно использовать специальные средства или домашний способ: нагреть духовку с водой, лимоном и небольшим количеством уксуса, чтобы пар помог размягчить загрязнение.

Эксперты отмечают, что самая большая проблема в домах часто не на видимых поверхностях, а в местах, которые люди редко проверяют.

Регулярная очистка микроволновки, стиральной машины и духовки помогает поддерживать не только порядок, но и более безопасную среду дома.

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