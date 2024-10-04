Три шага — и душевая кабина будет сиять чистотой: водоотталкивающее средство из подручных ингредиентов

Из-за регулярного использования стекло душевой кабинки покрывается известковым и мыльным налетом. Иногда, чтобы его отмыть, нужно приложить немалые усилия. К счастью, существует простое средство из подручных ингредиентов, помогающее справиться с этой проблемой.

Для каждого владельца душевой кабины именно ее стекло является самой болезненной темой. Ведь часто после мытья остаются разводы, которые могут испортить внешний вид ванной комнаты. Ежедневная уборка душевой кабины требует много сил, а потому не всегда уместна.

Однако специалисты поделились одним простым способом, благодаря которому вы сможете мыть стекло душевой кабины значительно реже.

Для этого вам понадобится такое средство, как ополаскиватель для посудомоечной машины.

Дело в том, что такая жидкость отличается мощным водоотталкивающим эффектом. После того как вы нанесете ее на поверхность стекла, капли воды больше не будут на ней задерживаться. Они будут активно стекать вниз, не оставляя после себя разводов.

Как результат – мыть душевую кабину вам придется не так часто.

Запомните всего три шага, чтобы навсегда забыть о такой проблеме, как известковый или мыльный налет на душевой кабине. Сначала моете стекло привычным для себя способом. То есть, обычной водой. Затем наносите небольшое количество ополаскивателя на бумажную салфетку и протираете стекло. Далее нужно уже обработанное стекло слегка смочить чистой водой и дать ему обсохнуть.

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