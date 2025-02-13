Три слова, которые заставят замолчать того, кто вас критикует

Как правильно реагировать на критику: советы экспертов по коммуникации.

Рассказываем, ссылаясь на ресурс ru-vestnik, как прекратить критику в свою сторону и наладить продуктивный диалог с оппонентом с помощью трех простых слов.

3 слова, которые обезоружат того, кто вас критикует: советы психологов

"Да". Дайте сначала своему оппоненту высказать то, что он думает. Если он вас критикует, значит, настроен на конструктивный диалог с вами. Ваше согласование выбьет визави из колеи, потому что он не будет готов к такому. Тогда скажите "спасибо". Ваш собеседник погрузится в состояние "положительной растерянности", когда вместо претензий или сопротивления услышит вежливое слово. А вы сможете с легкостью вернуть диалог в конструктивное русло и прийти к согласию.

Дайте сначала своему оппоненту высказать то, что он думает. Если он вас критикует, значит, настроен на конструктивный диалог с вами. Ваше согласование выбьет визави из колеи, потому что он не будет готов к такому. Тогда скажите "спасибо". Ваш собеседник погрузится в состояние "положительной растерянности", когда вместо претензий или сопротивления услышит вежливое слово. А вы сможете с легкостью вернуть диалог в конструктивное русло и прийти к согласию. "Но…". Когда ваши взгляды кардинально расходятся с оппонентом, вам нужно обязательно защитить свою точку зрения фразой: "Да, но…". Однако это не должно быть оправданием. Выражая свое мнение, обязательно подкрепляйте его объективными бесспорными фактами. В результате ваш визави будет вынужден согласиться с вами.

Когда ваши взгляды кардинально расходятся с оппонентом, вам нужно обязательно защитить свою точку зрения фразой: "Да, но…". Однако это не должно быть оправданием. Выражая свое мнение, обязательно подкрепляйте его объективными бесспорными фактами. В результате ваш визави будет вынужден согласиться с вами. "Давайте…". После того, как вы вежливо выслушали претензию и четко аргументировали свою позицию, а визави не сдается, нужно найти общее решение, удовлетворяющее обе стороны. Необходимо просто убедить собеседника в том, что вы настроены на взаимовыгодную коммуникацию и готовы внести конкретные предложения. Надо вести диалог по схеме: "Да – но – давайте…". Это поможет остановить спор и вернуть разговор себе на пользу, а также поладить со своим собеседником.

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