Три Спаса в 2026 году: запомните новые даты Медового, Яблочного и Орехового

Когда будем праздновать Спаси 2026 года / © pexels.com

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Рассказываем, когда в 2026 году празднуют Медовый, Яблочный и Ореховый Спас, что означает каждый из праздников и какие традиции с ними связаны.

Когда Медовый, Яблочный и Ореховый Спас в 2026 году

По новому церковному календарю в 2026 году даты Спасов следующие:

1 августа — Медовый Спас (Маковия);

6 августа — Яблочный Спас (Преображение Господне);

16 августа — Ореховый, или Хлебный Спас.

Для тех, кто продолжает соблюдать юлианский календарь, эти праздники приходятся соответственно на 14, 19 и 29 августа.

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Медовый Спас 2026: символизирующий праздник

Первый Спас открывает цикл августовских праздников и традиционно приходится на 1 августа. В церковном календаре в этот день чтят память святых мучеников Макавеев, поэтому праздник также называют Маковия.

Именно с Медового Спаса начинается Успенский пост. По древнему украинскому обычаю в храм приносят для освящения:

мед нового сбора;

мак;

воду;

букеты полевых трав и цветов.

В народе верят, что освященный мед символизирует достаток, а мак оберегает семью от невзгод.

Яблочный Спас в 2026 году: дата и традиции

Второй Спас в 2026 году приходится на 6 августа. Он совпадает с праздником Преображения Господня, который принадлежит к двенадцати величайших христианских праздников.

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По традиции в этот день в церковь несут:

яблоки;

виноград;

груши;

сливы;

другие плоды нового урожая.

После освящения семья собирается за общим столом, благодаря за щедрый урожай. В народе также существовало поверье, что в Яблочный Спас не стоит пробовать яблоки нового урожая.

Ореховый Спас 2026: когда празднуют

Завершает цикл Ореховый Спас, который в 2026 году празднуют 16 августа.

Его еще называют:

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Хлебным Спасом;

Полотняным Спасом.

Праздник символизирует завершение жатвы и начало сбора орехов. Хозяйки выпекали первый хлеб из зерна нового урожая, а верующие освящали в церкви хлеб, орехи и колосья.

Что не рекомендуют делать на Спасов

Хотя строгих церковных запретов нет, украинские традиции советуют в эти дни:

избегать ссор и оскорблений;

не желать другим зла;

не отказывать в помощи нуждающимся;

посвятить время молитве и семье.

Особенно на Медовый Спас, когда уже идет Успенский пост, верующие придерживаются его правил.

Почему изменились даты Спасов

Смена дат связана не с изменением самих праздников, а с переходом Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь. Поэтому большинство неподвижных церковных праздников теперь празднуются на 13 дней раньше, чем по юлианскому календарю.

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FAQ

Когда Медовый Спас в 2026 году?

По новому церковному календарю Медовый Спас (Маковия) празднуется 1 августа 2026 года. Именно в этот день также начинается Успенский пост.

Когда Яблочный Спас в 2026 году?

Яблочный Спас, совпадающий с праздником Преображения Господня, в 2026 году приходится на 6 августа по новому календарю.

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Когда Ореховый Спас в 2026 году?

Ореховый (Хлебный) Спас в 2026 году празднуют 16 августа. Это третий и завершающий праздник цикла Спасов, символизирующий завершение уборки урожая.

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