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Три Спаса в 2026 году: запомните новые даты Медового, Яблочного и Орехового
После перехода Православной церкви Украины на новый юлианский календарь даты многих религиозных праздников изменились. Это касается и трех августовских Спасов, которые теперь празднуют на 13 дней раньше, чем по старому стилю.
Рассказываем, когда в 2026 году празднуют Медовый, Яблочный и Ореховый Спас, что означает каждый из праздников и какие традиции с ними связаны.
Когда Медовый, Яблочный и Ореховый Спас в 2026 году
По новому церковному календарю в 2026 году даты Спасов следующие:
1 августа — Медовый Спас (Маковия);
6 августа — Яблочный Спас (Преображение Господне);
16 августа — Ореховый, или Хлебный Спас.
Для тех, кто продолжает соблюдать юлианский календарь, эти праздники приходятся соответственно на 14, 19 и 29 августа.
Медовый Спас 2026: символизирующий праздник
Первый Спас открывает цикл августовских праздников и традиционно приходится на 1 августа. В церковном календаре в этот день чтят память святых мучеников Макавеев, поэтому праздник также называют Маковия.
Именно с Медового Спаса начинается Успенский пост. По древнему украинскому обычаю в храм приносят для освящения:
мед нового сбора;
мак;
воду;
букеты полевых трав и цветов.
В народе верят, что освященный мед символизирует достаток, а мак оберегает семью от невзгод.
Яблочный Спас в 2026 году: дата и традиции
Второй Спас в 2026 году приходится на 6 августа. Он совпадает с праздником Преображения Господня, который принадлежит к двенадцати величайших христианских праздников.
По традиции в этот день в церковь несут:
яблоки;
виноград;
груши;
сливы;
другие плоды нового урожая.
После освящения семья собирается за общим столом, благодаря за щедрый урожай. В народе также существовало поверье, что в Яблочный Спас не стоит пробовать яблоки нового урожая.
Ореховый Спас 2026: когда празднуют
Завершает цикл Ореховый Спас, который в 2026 году празднуют 16 августа.
Его еще называют:
Хлебным Спасом;
Полотняным Спасом.
Праздник символизирует завершение жатвы и начало сбора орехов. Хозяйки выпекали первый хлеб из зерна нового урожая, а верующие освящали в церкви хлеб, орехи и колосья.
Что не рекомендуют делать на Спасов
Хотя строгих церковных запретов нет, украинские традиции советуют в эти дни:
избегать ссор и оскорблений;
не желать другим зла;
не отказывать в помощи нуждающимся;
посвятить время молитве и семье.
Особенно на Медовый Спас, когда уже идет Успенский пост, верующие придерживаются его правил.
Почему изменились даты Спасов
Смена дат связана не с изменением самих праздников, а с переходом Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь. Поэтому большинство неподвижных церковных праздников теперь празднуются на 13 дней раньше, чем по юлианскому календарю.
FAQ
Когда Медовый Спас в 2026 году?
По новому церковному календарю Медовый Спас (Маковия) празднуется 1 августа 2026 года. Именно в этот день также начинается Успенский пост.
Когда Яблочный Спас в 2026 году?
Яблочный Спас, совпадающий с праздником Преображения Господня, в 2026 году приходится на 6 августа по новому календарю.
Когда Ореховый Спас в 2026 году?
Ореховый (Хлебный) Спас в 2026 году празднуют 16 августа. Это третий и завершающий праздник цикла Спасов, символизирующий завершение уборки урожая.