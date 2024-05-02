Три старинных рецепта украинских пасок: вкуснее вы не пробовали

Рецепты пасок, проверенные поколениями.
Накануне Пасхи предлагаем приготовить паску с фруктовым кремом по рецепту Осипы Заклинской (1928 год), творожную паску с черникой из книги "Как хорошо и здорово варить" (1938 год) и миндальную бабку по рецепту 1910 года.
О них пишет проект "Авторская украинская кухня".
Паска с фруктовым кремом ("баба с кремом овощным")
Ингредиенты
Для теста:
- Мука — 300 г
- Дрожжи — до 25 г
- Молоко – 8 ст. кровать
- Сахар – 7 ст. кровать
- Растопленное масло – 6 ст. кровать
- Желтки 6 яиц
- Ром
Для крема:
- Растопленное масло – 4 ст. ложки
- Мука – 4 ст. ложки
- 4 яйца и 6 желтков
- Сахар — 200 г
- Молоко – 0,5 л
- Цедра, ваниль
Как готовить
Шаг 1. Приготовьте тесто. Смешайте 25 г дрожжей с ложкой сахара и 2 ложками молока. Добавьте в муку. Добавьте растопленное масло, 6 желтков, 6 ложек молока и ром по вкусу. Замесите жидкое тесто.
Шаг 2. Выложите тесто так, чтобы оно занимало треть формы. Подождите, пока оно увеличится втрое. После этого выпекайте в духовке.
Шаг 3. Приготовь фруктовый крем. Разогрейте в сотейнике 4 ложки масла и добавьте 3 ложки муки. Когда мука распустится, снимите массу с огня и дайте остыть. Убейте 4 яйца и 6 желтков, добавьте 200 г сахара. На низком огне, помешивая, введите 500 г кипяченого молока и добавьте ваниль. Когда масса остынет и загустеет, добавьте ягоды (предварительно их разморозьте).
Шаг 4. Надрежьте вершочек паски, осторожно заберите середину и заполните кремом, поверните вершочек. Так паска впитает крем как можно лучше.
Творожная паска с черникой
Ингредиенты
- Кисломолочный творог — 1 кг
- Свежее топленое масло — 230 г
- Сахар — 150-200 г
- Миндальные хлопья
- Стакан густой сметаны
- Ваниль, корица. Другие вкусовые добавки – по вкусу
- Сушеная черника
Как готовить
Шаг 1. Отожмите сыр так, чтобы в нем не было лишней влаги и перетрите через сито или перебейте блендером. В идеале он должен напоминать песок.
Шаг 2. Взбейте сыр миксером с растопленным остывшим маслом. Добавьте сахар, сметану, ваниль, корицу. Добавьте сушеную чернику и миндальные хлопья, перебейте в однородную массу.
Шаг 3. Выложите массу в специальную форму (предварительно положите марлю), придавите чем-нибудь тяжелым и поставьте в холодильник на ночь. Готовую паску достаньте из формы, украсьте по собственному желанию и подавайте на стол.
Миндальная бабка
Ингредиенты
- Мягкое масло — 140 г
- Сахар — 140 г
- Мука — 140 г
- Дрожжи — 25-30 г
- Молоко – 100 г
- 5 желтков и 2 белка
- Перемолотый миндаль — 100 г
Как готовить
Шаг 1. Взбейте белки в пену, затем добавьте желтки и перебейте. Добавьте масло, сахар и перебейте еще раз, чтобы получилась рыхлая масса. Добавьте перетертый миндаль, муку.
Шаг 2. Разведите дрожжи в теплом молоке и добавьте в массу. Хорошо вымешайте тесто.
Шаг 3. Выложите в форму и подождите, пока тесто подрастет. После этого выпекайте при температуре 160–170 градусов.
Ранее мы писали о рецепте легендарної паски от Дарии Цвек.
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