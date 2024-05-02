Три старинных рецепта украинских пасок: вкуснее вы не пробовали

Накануне Пасхи предлагаем приготовить паску с фруктовым кремом по рецепту Осипы Заклинской (1928 год), творожную паску с черникой из книги "Как хорошо и здорово варить" (1938 год) и миндальную бабку по рецепту 1910 года.

О них пишет проект "Авторская украинская кухня".

Паска с фруктовым кремом ("баба с кремом овощным")

Паска с фруктовым кремом. Фото: Facebook "Авторская кухня украинская"

Ингредиенты

Для теста:

Мука — 300 г

Дрожжи — до 25 г

Молоко – 8 ст. кровать

Сахар – 7 ст. кровать

Растопленное масло – 6 ст. кровать

Желтки 6 яиц

Ром

Для крема:

Растопленное масло – 4 ст. ложки

Мука – 4 ст. ложки

4 яйца и 6 желтков

Сахар — 200 г

Молоко – 0,5 л

Цедра, ваниль

Как готовить

Шаг 1. Приготовьте тесто. Смешайте 25 г дрожжей с ложкой сахара и 2 ложками молока. Добавьте в муку. Добавьте растопленное масло, 6 желтков, 6 ложек молока и ром по вкусу. Замесите жидкое тесто.

Шаг 2. Выложите тесто так, чтобы оно занимало треть формы. Подождите, пока оно увеличится втрое. После этого выпекайте в духовке.

Шаг 3. Приготовь фруктовый крем. Разогрейте в сотейнике 4 ложки масла и добавьте 3 ложки муки. Когда мука распустится, снимите массу с огня и дайте остыть. Убейте 4 яйца и 6 желтков, добавьте 200 г сахара. На низком огне, помешивая, введите 500 г кипяченого молока и добавьте ваниль. Когда масса остынет и загустеет, добавьте ягоды (предварительно их разморозьте).

Шаг 4. Надрежьте вершочек паски, осторожно заберите середину и заполните кремом, поверните вершочек. Так паска впитает крем как можно лучше.

Творожная паска с черникой

Творожная паска с черникой. Фото: Facebook "Авторская кухня украинская"

Ингредиенты

Кисломолочный творог — 1 кг

Свежее топленое масло — 230 г

Сахар — 150-200 г

Миндальные хлопья

Стакан густой сметаны

Ваниль, корица. Другие вкусовые добавки – по вкусу

Сушеная черника

Как готовить

Шаг 1. Отожмите сыр так, чтобы в нем не было лишней влаги и перетрите через сито или перебейте блендером. В идеале он должен напоминать песок.

Шаг 2. Взбейте сыр миксером с растопленным остывшим маслом. Добавьте сахар, сметану, ваниль, корицу. Добавьте сушеную чернику и миндальные хлопья, перебейте в однородную массу.

Шаг 3. Выложите массу в специальную форму (предварительно положите марлю), придавите чем-нибудь тяжелым и поставьте в холодильник на ночь. Готовую паску достаньте из формы, украсьте по собственному желанию и подавайте на стол.

Миндальная бабка

Миндальная бабка. Фото: Facebook "Авторская кухня украинская"

Ингредиенты

Мягкое масло — 140 г

Сахар — 140 г

Мука — 140 г

Дрожжи — 25-30 г

Молоко – 100 г

5 желтков и 2 белка

Перемолотый миндаль — 100 г

Как готовить

Шаг 1. Взбейте белки в пену, затем добавьте желтки и перебейте. Добавьте масло, сахар и перебейте еще раз, чтобы получилась рыхлая масса. Добавьте перетертый миндаль, муку.

Шаг 2. Разведите дрожжи в теплом молоке и добавьте в массу. Хорошо вымешайте тесто.

Шаг 3. Выложите в форму и подождите, пока тесто подрастет. После этого выпекайте при температуре 160–170 градусов.

Ранее мы писали о рецепте легендарної паски от Дарии Цвек.

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