Три стрижки, которые делают полное лицо худее: долго держат форму и не нуждаются в укладке

Женщинам с более полным или округлым овалом лица особенно важно подобрать стрижку, которая создаст эффект легкости и скорректирует пропорции. Правильный вариант прически способен не только освежить образ, но и визуально вытянуть овал, сделав черты более утонченными. Среди множества вариантов стилисты выделяют три лучшие стрижки, которые решают эти задачи на отлично.

Удлиненный боб

Лонг-боб считается одной из самых удачных стрижек для круглого лица. Его секрет в удлиненных передних прядях, создающих вертикаль и тем самым вітягивающих контуры. Благодаря своей форме прическа придает шее большую утонченность, а черты лица делает более гармоничными. Такой боб не требует специальных средств для фиксации, волосы легко ложатся даже при естественном высыхании. Именно поэтому эта стрижка идеально подходит женщинам, которые не хотят тратить много времени на укладку локонов.

Каскад с мягкой градуировкой

Каскад — это стрижка, сочетающая легкость, динамику и естественную элегантность. Благодаря плавным переходам он визуально смягчает округлые черты и создает объем там, где это больше всего нужно. Особенно выигрышно каскад работает на средней длине, когда пряди доходят до плеч или ключиц. Волосы имеют живой и подвижный вид, а лицо приобретает значительно более тонкие пропорции. Прическа совершенно не требует укладки: достаточно просто высушить пряди, чтобы форма сохранялась в течение целого дня.

Удлиненная пикси

Удлиненная пикси — это смелая, но удивительно женственная стрижка, которая способна скорректировать форму лица благодаря объемной макушке. За счет вертикального подъема она делает овал лица худее, визуально придает высоты и подчеркивает линию скул. Аккуратно оформленные пряди не создают лишнего объема, поэтому лицо выглядит изящно. Такая стрижка не требует ежедневного моделирования: достаточно легко взбить локоны руками, чтобы прическа выглядела потрясающе.