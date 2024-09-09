Три топовые осенние стрижки, которые долго держат форму и омолаживают сразу на 10 лет

Если вы хотите изменить свой стиль и омолодиться, стрижка – самый легкий и быстрый способ сделать это. Модные эксперты предлагают три варианта причесок, которые закроют эти потребности. Такие стрижки держат форму до 8 месяцев, красиво отрастают и маскируют морщинки, омолаживая общий образ. Рассказываем, какие три омолаживающие стрижки будут на пике популярности осенью 2024.

Удлиненная бикси

Какие омолаживающие стрижки в моде осенью 2024 / Фото: Freepik

Бикси сочетает в себе признаки классического боба и пикси, она станет идеальным выбором для женщин, желающих кардинально обновить свой стиль. Такая стрижка сделает каждую представительницу прекрасного пола молодой, роскошной и совершенной. Удлиненная версия стрижки придает локонам экстраординарный объем, а общему аутфиту – динамики и легкости одновременно. Прическа акцентируется косой челкой, которая скрывает морщины и корректирует овал лица, убирая ненужный объем в нижней зоне.

Удлиненная бикси совершенно не нуждается в укладке и долго держит форму, вплоть до 8 месяцев. Чтобы локоны ложились в правильную прическу, можно воспользоваться легким спреем, который структурирует пряди и не будет отягощать волосы.

Текстурированный боб

Какие омолаживающие стрижки в моде осенью 2024 / Фото: Freepik

Эта многослойная стрижка с градуированными прядями уже давно перешла в разряд классики. А все потому, что прическа делает образ элегантным, молодым и совершенным. Эту стрижку любят во всем мире за ее универсальность, поскольку она подходит всем женщинам без исключения. Текстурированный боб обладает омолаживающим эффектом, придает волосам объем, а общему образу – легкость. Такая стрижка рекомендована обладательницам тонких волос без объема, она делает их визуально более густыми и здоровыми.

Стрижка держит форму несколько месяцев, поэтому не нужно будет часто посещать своего мастера. К тому же, она не нуждается в укладке. После мытья достаточно просушить локоны, сбить легонько руками – и ваш непревзойденный образ готов.

Филированные кончики

Какие омолаживающие стрижки в моде осенью 2024 / Фото: Freepik

Такие стрижки снова на пике популярности этой осенью, и вот почему. Прическа с "рваными" кончиками придает общему образу дерзости и некоторой небрежности, поэтому имеет омолаживающий эффект. За счет филированных прядей волосы приобретают правильную форму, поэтому подходят для обладательниц непослушных локонов. Такие стрижки будут подходить к любой форме лица, каждая представительница прекрасного пола сможет выбрать для себя идеальный вариант.

Филированные стрижки придают тонким волосам экстраординарный объем в нужных местах. Однако, если локоны слабы, то лучше делать короткие варианты причесок, потому что длинные тонкие волосы не приобретут нужный объем и визуальную густоту.

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