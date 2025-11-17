Три цветка, которые никогда не дарят в букетах, хотя они очень красивы: почему причина

Цветы с отрицательной энергетикой / © unsplash.com

Первые в перечне — чернобривцы. Яркие и привлекательные, они в народных приметах ассоциируются с отрицательными эмоциями, ссорами и обидами. Подаренный букет чернобривцев может привести к мелким конфликтам и недоразумениям в семье. Поэтому даже при искренних намерениях лучше выбрать другие цветы во избежание энергетического дисбаланса.

Второй цветок — белые лилии. Их часто связывают с печалью, погребальными ритуалами и трауром. Народные приметы советуют не дарить белые лилии, потому что они могут создавать чувство печали или внутренней тревоги, даже если букет назначен на день рождения или праздник.

Третья — каланхоэ, особенно крупные горшки или яркие соцветия. Хотя это растение популярно среди любителей комнатного садоводства, в народных приметах оно считается “задерживающим” энергию. Каланхоэ может блокировать положительные эмоции и создавать атмосферу подавленности. Подарок в виде большого каланхоэ особенно опасен для близких женщин, чувствительных к настроению и вокруг энергетики.

Народные советы советуют обращать внимание на символику и энергетику цветов, если вы выбираете букет для родной женщины. Безопасные и приятные варианты — тюльпаны, розы, герберы, гиацинты и фрезии. Они несут положительную энергию, радость и любовь, помогают создавать гармонию в доме и поддерживать хорошее настроение.

Также стоит помнить о количестве цветов в букете: по народным приметам парное количество предназначено для траура и похорон, а нечетное — для праздников и радости. Следуя этим простым правилам, можно дарить красоту и приятные эмоции, не создавая энергетические блоки или конфликты.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.