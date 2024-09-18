Три варианта эталонной стрижки для женщин за 40: эту прическу любят модницы всего мира

С возрастом волосы становятся тоньше, теряют свой объем и густоту, однако правильно подобранная стрижка с легкостью решит эту проблему.

Осенью 2024 года стилисты предлагают женщинам за сорок выбирать объемные варианты каре, такие стрижки будут закрывать сразу несколько потребностей. Прически обладают омолаживающим эффектом, обновляют общий образ и делают его совершенным, также корректируют овал лица. Недаром аристократия и мировые звезды выбирают именно каре, ведь это вечная роскошная классика, которая никогда не выйдет из моды.

Боб-каре

Какие омолаживающие стрижки для женщин за 40 / Фото: Freepik

В этом году боб-каре на пике популярности, поэтому модные эксперты рекомендуют эту стрижку женщинам, желающим полностью обновить свой образ. Такая прическа подходит абсолютно всем, независимо от типа лица и структуры волос. Она придает экстраординарный объем, выражает скулы, удлиняя лицо, и омолаживает на десяток лет. Поэтому каждая дама будет чувствовать себя молодой и невероятно привлекательной с такой стрижкой.

Боб-каре совершенно не нуждается в укладке, вам не придется тратить свое время, чтобы придать локонам правильную форму. Можно выбирать асимметричный вариант каре, тогда ваш образ будет ультрамодным и потрясающим.

Градируемое объемное каре

Какие омолаживающие стрижки для женщин за 40 / Фото: pixabay.com

Этот вариант каре подойдет для обладательниц густых волос, женщинам, имеющим тонкие ослабленные локоны, лучше выбрать другую стрижку. Прическа с градуированными прядями придает объем в зоне макушки и делает пышным также затылок.

Стрижку можно акцентировать косой длинной челкой, тогда она будет иметь омолаживающий и корректирующий эффект. Такой вариант каре подойдет обладательницам круглого и квадратного лица, поскольку стрижка убирает ненужную тяжесть в нижней зоне.

Каре на ножке

Какие омолаживающие стрижки для женщин за 40 / Фото: pixabay.com

Такая стрижка открывает затылок, сохраняя нужную длину локонов на макушке и спереди. За счет чего прическа выражает скулы, делает линии лица более хрупкими и удлиненными. Каре на ножке придает волосам объем там, где это нужно, а также визуальную густоту. Поэтому стрижка станет идеальным выбором для обладательниц тонких поврежденных локонов.

Этот вариант каре лучше акцентировать косой длинной челкой, которая сделает взгляд выразительным, а общий аутфит – элегантным и совершенным.

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