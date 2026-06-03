Три вещи в доме, которые нельзя отдавать гостям: народные приметы

Какие вещи не советуют дарить гостям / © Unsplash

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У многих была ситуация, когда друзья или родственники восхищаются какой-то вещью в вашем доме, а в ответ возникает желание подарить ее. Однако народные приметы и поклонники фэн-шуй считают, что некоторые предметы лучше не отдавать чужим людям, ведь это якобы может повлиять на атмосферу в доме и благополучие семьи.

Об этом говорится в материале radiotrek.

Украшения и семейные драгоценности

Особое внимание приметы уделяют ювелирным изделиям, особенно тем, что имеют семейную историю или передаются по наследству.

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Считается, что металл способен накапливать энергетику владельца, поэтому украшения не рекомендуют часто передавать другим людям. По поверьям, даже обычные серьги или кольца могут «хранить» эмоции и события, связанные с хозяином.

Также существует мнение, что шкатулки с драгоценностями не стоит оставлять на видном месте или разрешать гостям перебирать их содержимое.

Иконы и религиозные вещи

По народным представлениям, иконы и другие религиозные предметы не просто элементы интерьера. Особенно это касается вещей, полученных в подарок на важные события или передаваемых от старших поколений.

Считается, что такие предметы сохраняют энергетику дома и выполняют роль своеобразной защиты дома. Именно поэтому приметы не советуют без необходимости отдавать их другим людям.

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Комнатные растения

В народных верованиях комнатным цветам также приписывают способность «впитывать» атмосферу дома и эмоции его обитателей.

Поэтому некоторые люди стараются не дарить растения, к которым сильно привязались, или же убирают особо ценные цветы подальше во время прихода гостей.

Несмотря на популярность таких примет, специалисты отмечают: воспринимать подобные предрассудки следует скорее как часть народной культуры и традиций, а не как доказанные факты.

Напомним, 4 июня церковь чествует святого Митрофана, патриарха Царьградского . Предложения свидетельствуют, что Митрофан еще при жизни предсказал будущее величия Церкви и своевременно передал управление преемнику.

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В этот день землю следует готовить к будущему урожаю. Считается, что внесение удобрений в этот день особенно благоприятное — оно как бы «закладывает основу» для щедрого хлеба осенью.

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