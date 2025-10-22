Какие знаки зодиака могут сойтись с бывшими 2026 года / © unsplash.com

Реклама

Для трех конкретных знаков зодиака этот год может стать эмоциональным дежавю — возвращением к некогда потерянной любви, прерванной связи или чувству, которое никогда полностью не исчезало.

Телец

Телец, вы любите глубоко, преданно и всем сердцем. Вы верны, приземлены, преданы тому, что строите — отношениям, дому, мечтам. Если любите, это всегда “полностью”. Вы укореняетесь, остаетесь.

Но в 2026 году ваша преданность, стремящаяся к безопасности и знакомому, может принести и трудности, и новые возможности. Возможно, вы вспоминаете кого-то из прошлого — дарящего ощущение покоя, защищенности и теплоты. Споры кажутся меньше, смех и тепло сильнее.

Реклама

Это не отрицание прошлого, это ностальгия. Сердце помнит, как это быть понятным полностью. Именно поэтому эта энергия одновременно прекрасна и опасна.

Чего ждать

Когда осенью Венера станет ретроградной, прошлое может резко стучать в вашу жизнь: неожиданное сообщение, знакомое имя на телефоне, случайность, которая не кажется случайной. Ощущения поднимутся на поверхность, невысказанные связи снова заиграют.

Как Телец, отпускать вам тяжело. Вы держитесь за то, что любите. Но на этот раз Вселенная просит внимательнее присмотреться: это ли настоящая любовь или только ощущение, что она давала? Это человек или ваша прежняя версия рядом с ней?

Совет на 2026 год: не возвращайтесь в прошлое только по знакомости. Память может сглаживать острые углы. Спросите себя честно: вы скучаете по ним или по ощущениям, которые были рядом с ними?

Реклама

Рак

Рак, вы глубоко испытываете чувство. Любите всем сердцем, отдаете мечты и нежнейшие стороны себя. Отпускать для вас — значит потерять часть души.

В 2026 году космос напомнит: кое-что осталось открытым. Нерешенное, что до сих пор тревожит сердце. Полные месяцы в водных знаках и ретроградная Венера принесут эмоциональные всплески. Восстановятся яркие воспоминания. Возможно, проснитесь с мыслями о том, кто когда-то дарил ощущение безопасности.

Чего ждать

Бывший может появиться снова — без драм и игр, но искренне. Теперь вопрос уже не “люблю ли я?” — а “подходит ли мне эта любовь сейчас?”

Если решите дать шанс, делайте это из силы, а не из тоски. Постройте новую главу честно, с общением и здоровыми границами.

Реклама

Козерог

Козерог, вы редко возвращаетесь в прошлое бездумно. Рациональные, взвешенные, вы тщательно обдумываете каждый шаг. Но в 2026 году старые чувства могут постучаться неожиданно.

Чего ждать

Плутон формирует напряженную, но мощную связь с вашим Солнцем. Ожидайте эмоциональное обновление и столкновение с тем, что когда-то было похоронено. Может быть случайная встреча, профессиональное сотрудничество или перерастающее во что-то большее сообщение.

Ваш ум будет протестовать, напомнит о боли и уроках, но сердце будет тихо шептать: “Еще раз”. Любовь — это баланс между контролем и смелостью ощутить снова.

Совет на 2026 год: не охраняйте сердце как тюрьму. Упустить кого-то снова — не слабость, а рост. Просмотрите прошлое, перепишите его с мудростью и открытостью.