184
2 мин

Тридцать ведер из одной сотки: лучшие сорта картофеля, которые обильно родят и хорошо сохраняются

Подборка урожайных сортов картофеля с отличным вкусом, дающих стабильный результат даже при неблагоприятных условиях.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие лучшие сорта картофеля

Какие лучшие сорта картофеля / © www.freepik.com/free-photo

Зимой уже стоит думать о предстоящем урожае картофеля, ведь правильное планирование позволяет подготовить все заранее для максимального результата. Есть такие сорта, которые способны давать до тридцати ведер клубней с одной сотки, не боятся перепадов температуры, хорошо сохраняются зимой и обладают отличными вкусовыми качествами. Именно такие разновидности выбирают опытные огородники, желающие иметь стабильный результат без лишних затрат и сложного ухода. Рассказываем, какие лучшие сорта картофеля, которые хорошо сохраняются до самой весны и очень вкусные.

Какие сорта картофеля дают самый высокий урожай крупных клубней

  1. «Беллороз». Один из самых урожайных ранних сортов картофеля. Формирует большие, ровные клубни с розовой кожурой и желтой мякотью. Хорошо переносит жару и недостаток влаги, а после варки картофель остается рассыпчатым и ароматным.

  2. «Гранада». Сорт среднего срока созревания с высокой стабильностью урожая. Картофель имеет плотную кожуру, которая защищает его во время хранения. Картофель не темнеет после приготовления, идеально подходит для жарки и запекания.

  3. «Славянка». Картофель известен своей выносливостью, обильно родит даже на бедных почвах. Дает продолговатые клубни с нежной кремовой мякотью. Сорт хорошо сохраняется до весны и имеет насыщенный картофельный вкус.

  4. «Ривьера». Сверхранний сорт картофеля, позволяющий получить два урожая за сезон в южных регионах. Быстро наращивает массу клубней, не боится кратковременной засухи. После варки картофель мягкий и нежный, поэтому идеально подходит для пюре.

  5. «Тайфун». Сорт, сочетающий урожайность и отличную лежкость. Картофель вырастает крупным, ровным, имеют крепкую кожуру, не разваривается, хорошо подходит для первых и вторых блюд.

Чтобы получить обильный урожай картофеля со своего огорода, также следует придерживаться простых рекомендаций. Важно сажать картофель в хорошо прогретую почву, использовать качественный посадочный материал и не загущать посадки. Регулярное окучивание и умеренный полив значительно увеличивают количество и размер клубней.

184
