Триходерму можно найти в лесу: рассказываем, как ее собирать и использовать

Трехходерм

Что такое триходерма: где и как ее применяют

Трехходерма, являющаяся естественной жительницей леса, тысячелетиями выполняет функцию неутомимого санитара почвы. Этот род почвенных грибов является обычным представителем микрофлоры почв.

Его колонии можно увидеть невооруженным глазом как тонкий слой зеленой или желтоватой плесени на отмершем дереве или на почве.

Трехходерма известна способностью паразитировать на других видах грибов и подавлять их активность за счет выделения натуральных микотоксинов. именно благодаря этим свойствам гриб «отвоевывает» у конкурентов среду обитания и ресурсы, а также сдерживает рост бактерий.

Благодаря этим уникальным качествам живые культуры гриба, в частности испытанные виды t. viride и t. harzianum (которые могут взаимно усиливать эффект друг друга при одновременном присутствии), используются в сельском хозяйстве в качестве биопестицида, прежде всего фунгицида, то есть средство от грибных болезней растений. Кроме того, триходерма ускоряет разложение органических остатков, что повышает плодородие и улучшает структуру почв за счет их обогащения органикой, то есть работает как удобрение.

Препараты на основе триходермы, такие как триходермин, трихоцин, глиокладин, микохелп и просто триходерма, не дешевы, а их цена оправдана, поскольку они обеспечивают мощную биологическую защиту. Эти биопрепараты, содержащие живые споры грибов в «спящем» состоянии, позволяют бороться с целым набором распространенных грибных болезней растений: это разные гнили, включая корневые, альтернариоз, кладоспориоз, антракноз, ложная и настоящая мучнистая роса, пятнистость, оидиум винограда. Впрочем, следует заметить, что из-за биологических особенностей возбудителя триходерма малоэффективна против фитофторы картофеля.

Как найти и собрать триходерму в лесу

Как утверждают хозяева, вместо тратить деньги на препараты эту чрезвычайно действенную помощницу можно собрать самостоятельно. Пока на земле нет устойчивого снежного покрова, можно отправиться в лес.

В природе триходерма чаще всего «живет» на медленно перегнивающих местах. Поэтому искать ее следует в определенных локациях.

Во-первых, обратите внимание на гнилые поваленные бревна: древесина должна быть мягкая, рассыпаться под пальцами и иметь сухую, но рыхлую структуру.

Во-вторых, осмотрите верхний слой лесной подстилки: под опавшей листвой обычно находится тонкая светлая прослойка, где этот гриб обитает в наибольшем количестве.

И в-третьих, идеальным источником природной триходермы являются старые, ветхие пеньки, которые легко крошатся, напоминая сухое печенье.

Трехходерма в лесу

Собирают не сам гриб, а субстрат, в котором он обитает. Важно брать только тот материал, который частично уже перегнил.

Выберите поваленное бревно или легко рассыпающийся пень, снимите верхний мягкий слой древесины и переложите его в мешок или ведро. Следует избегать слишком мокрых или скользких мест — это признак других грибков. Для обогащения субстрата следует добавить несколько горстей сухой лесной земли, в ней тоже много полезной микрофлоры. После сбора субстрат можно высушить на бумаге в тени, чтобы он не перепревался в мешке.

Осеннее внесение триходермы: время для оздоровления почвы

Осень считается прекрасным временем для внесения естественной триходермы, поскольку это позволяет грибку начать свою санитарную работу задолго до наступления устойчивых морозов, что особенно важно для оздоровления почвы. Однако для эффективности этого процесса необходимо соблюсти ряд критически важных условий. Грибок активно размножается и выполняет свои функции только тогда, когда почва не успел замерзнуть и имеет достаточный уровень влажности для жизнедеятельности микроорганизма.

существуют конкретные оптимальные условия, способствующие успешному осеннему внесению и приживлению триходермы. во-первых, температура почвы должна быть не ниже +5 c, поскольку это минимальный порог, необходимый для поддержания активности гриба.

Во-вторых, на участке должно отсутствовать стойкое промерзание, поскольку замерзшая почва полностью останавливает все биологические процессы, делая невозможным заселение.

В-третьих, земля должна быть влажной, являющейся ключевым условием для распространения грибка, но следует избегать заболоченных мест, где чрезмерная вода может быть губительной для него. Идеально, если после внесения есть прогноз на несколько дождливых дней, поскольку это обеспечивает необходимую влажность для успешного поселения триходермы в новых слоях почвы.

Особенно благоприятным и эффективным местом для осенней работы триходермы является теплица. Здесь температура, как правило, держится выше, чем в открытом грунте, а влажность стабильнее, что создает идеальные условия для активного и эффективного оздоровления земли. Это позволяет подготовить почву к новому посевному сезону, максимально снизив количество патогенной микрофлоры.