Троица 2026 — что строго запрещено делать в этот день
Для многих украинцев Троица остается не только религиозным праздником, но и особым днем единения с семьей, природой и духовными традициями.
Троица или Зеленые праздники, которые в этом году празднуют 31 мая, — один из самых больших и уважаемых христианских праздников. Для верующих этот день символизирует духовное обновление, силу веры и рождение христианской церкви.
История и традиции праздника Троицы
Троицу отмечают на 50-й день после Пасхи. Согласно Евангелию, именно в этот день после Воскресения Иисуса на апостолов сошел Святой Дух. Ученики Христа получили дар говорить на разных языках и смогли нести христианское учение людям по всему миру.
Название праздника связано со Святой Троицей — Отцом, Сыном и Святым Духом. В храмах в этот день проводятся торжественные богослужения, а дома и церкви традиционно украшают зелеными ветвями, травами и цветами. Отсюда и народное название — Зеленые праздники.
В Украине издавна существовало немало традиций, связанных с этим днем: дома украшали ветками липы, клена, мятой, любистком и аиром — татарское зелье. Считалось, что зелень приносит в дом благополучие, защиту и здоровье.
В этот день идут в церковь на праздничную службу, собираются семьей за праздничным столом, освящают травы и зелень.
Что запрещено делать на Троицу
Нельзя ссориться и злословить
Праздник считается светлым и духовным, поэтому конфликты, оскорбления и плохие слова в этот день под запретом.
Нельзя тяжело работать
В народе верили, что на Троицу не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, строительством, ремонтом или генеральной уборкой. День лучше посвятить молитве, семье и отдыху.
Нельзя работать на огороде или в поле
По народным верованиям, земля на Зеленые праздники отдыхает, поэтому копать, сажать или сапать не советовали.
Нельзя отказывать в помощи
Считалось, что добрые дела и милосердие на Троицу вернутся человеку сторицей.
Нельзя унывать
Троица символизирует жизнь, обновление и благословение, поэтому люди пытались избегать негативных мыслей и уныния.
Народные приметы на Троицу
если на Троицу дождь — лето будет урожайным.
жаркая погода предвещает сухое лето.
зелень, освященную в церкви, хранили дома как оберег.
