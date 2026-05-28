Троица или Зеленые праздники, которые в этом году празднуют 31 мая, — один из самых больших и уважаемых христианских праздников. Для верующих этот день символизирует духовное обновление, силу веры и рождение христианской церкви.

История и традиции праздника Троицы

Троицу отмечают на 50-й день после Пасхи. Согласно Евангелию, именно в этот день после Воскресения Иисуса на апостолов сошел Святой Дух. Ученики Христа получили дар говорить на разных языках и смогли нести христианское учение людям по всему миру.

Название праздника связано со Святой Троицей — Отцом, Сыном и Святым Духом. В храмах в этот день проводятся торжественные богослужения, а дома и церкви традиционно украшают зелеными ветвями, травами и цветами. Отсюда и народное название — Зеленые праздники.

В Украине издавна существовало немало традиций, связанных с этим днем: дома украшали ветками липы, клена, мятой, любистком и аиром — татарское зелье. Считалось, что зелень приносит в дом благополучие, защиту и здоровье.

В этот день идут в церковь на праздничную службу, собираются семьей за праздничным столом, освящают травы и зелень.

Что запрещено делать на Троицу

Нельзя ссориться и злословить

Праздник считается светлым и духовным, поэтому конфликты, оскорбления и плохие слова в этот день под запретом.

Нельзя тяжело работать

В народе верили, что на Троицу не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, строительством, ремонтом или генеральной уборкой. День лучше посвятить молитве, семье и отдыху.

Нельзя работать на огороде или в поле

По народным верованиям, земля на Зеленые праздники отдыхает, поэтому копать, сажать или сапать не советовали.

Нельзя отказывать в помощи

Считалось, что добрые дела и милосердие на Троицу вернутся человеку сторицей.

Нельзя унывать

Троица символизирует жизнь, обновление и благословение, поэтому люди пытались избегать негативных мыслей и уныния.

Народные приметы на Троицу

если на Троицу дождь — лето будет урожайным.

жаркая погода предвещает сухое лето.

зелень, освященную в церкви, хранили дома как оберег.

