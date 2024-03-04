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Трюк, которым пользуются самые хитрые кулинары: как сварить морковь для салата за 5 минут

Трюк, которым пользуются самые хитрые кулинары: как сварить морковь для салата за 5 минут

Как сварить морковь за 5 минут / Фото: Unsplash

Если вы хотите приготовить салат, но нет времени варить на него морковь, следует воспользоваться одним хитрым трюком.

Опытные кулинары уверены, что интересный способ поможет сварить овощ всего за пять минут. В первую очередь, морковь нужно подготовить. Всегда выбирайте свежие, качественные овощи. Тщательно их вымойте и очистите от кожуры.

Для приготовления салата морковь обычно нарезают кружочками или кубиками. Поэтому сделайте это, пока она еще жесткая.

Основной инструмент, который поможет вам сварить морковь за 5 минут, это микроволновая печь. Поместите нарезанный овощ в стеклянную емкость, разрешенную для использования в микроволновке. Добавьте небольшое количество воды.

Именно вода помогает значительно ускорить процесс приготовления и сохраняет влагу, поэтому овощ не получится слишком сухим.

Далее поставьте емкость в микроволновку, включите ее на максимальную мощность на 5 минут. Следует отметить, что время приготовления зависит от мощности самой техники, поэтому вам придется самостоятельно контролировать процесс.

После завершения – обязательно проверьте морковь на готовность. Она должна быть достаточно мягкой, но не разваренной. Именно такой овощ сохраняет вкусовые качества и текстуру. А после остывания можете смело добавлять морковь в салат и наслаждаться блюдом.

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