Трюк, которым пользуются в ресторанах: как сделать посуду блестящей после мытья

Этот метод навсегда изменит представление о том, как нужно мыть посуду.

Идеально блестящая посуда в ресторане действительно удивляет. Оказывается, такой вид ему можно придать и дома, если после мытья сделать одну простую вещь. При этом вам не понадобятся дорогостоящие средства.

Большинство людей, с особыми стараниями пытающихся поддерживать в доме чистоту, даже не догадываются об этом трюке. Чтобы посуда всегда была идеально блестящей даже в домашних условиях, не нужно тратить много времени. Вам понадобятся простые средства, которые находятся под рукой на каждой кухне. Речь идет о поваренной солье и столовом уксус.

Эксперты поделились, как приготовить средство, которое используют во всех элитных ресторанах для полировки посуды. С ним даже старый сервиз, доставшийся вам от бабушки, засияет новыми красками. Для его приготовления вам понадобятся: 0,5л кипятка, 1 ст. ложка уксуса и 1 ч. ложка соли.

Все тщательно перемешайте, чтобы ингредиенты, в частности соль, хорошо растворились. После этого натрите полученным раствором все тарелки и другую кухонную утварь после мытья. При этом помните о перчатках, защищающих руки от агрессивных компонентов средства.

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