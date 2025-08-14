Цена меди

На фоне глобальных экономических изменений и стремительного перехода на «зеленую» энергетику медь, когда-то считавшаяся обычным техническим металлом, сегодня превращается в один из самых ценных ресурсов. Ее стоимость на рынках стремительно растет, а медный лом, еще вчера являвшийся просто отходами, теперь получает статус «нового золота».

Сколько стоит в августе 2025 года медь в Украине.

По состоянию на август 2025 года цена на медный лом в Украине колеблется в широком диапазоне.

Средняя цена за килограмм меди в пунктах приема металлолома предлагают от 250 до 330 гривен.

Самые высокие цены могут достигать 365 гривен за килограмм, особенно за чистый, качественный лом без примесей.

Стоимость может значительно разниться в зависимости от нескольких факторов:

Чистота металла — чем меньше примесей, ржавчины или краски, тем выше цена.

Самые высокие цены фиксируются в крупных городах, таких как Киев, а также в регионах с развитой металлургической промышленностью (например, Запорожская и Сумская области).

Объем партии — при больших партиях металла приемные пункты часто предлагают более высокую цену.

Рост цен на медь в Украине связан с общемировой тенденцией: высок спрос на этот металл для «зеленой» энергетики и производства электромобилей, а также дефицит предложения на мировых рынках. Специалисты рынка металлолома ожидают, что до конца года стоимость может вырасти до 310-320 грн/кг и выше, что делает этот металл очень привлекательным для частных лиц и бизнеса.

На мировых биржах цена меди уже приближается к отметке 10 000 долларов за тонну. Эксперты ведущих банков прогнозируют, что к концу 2025 года эта цифра может составить 15 000 долларов. В Украине этот ажиотаж также ощутим: по состоянию на август 2025 года цена за килограмм медного лома варьируется от 250 до 365 гривен, в зависимости от его качества и региона.

Почему медь дорожает

Стремительный рост цен имеет несколько фундаментальных причин, действующих одновременно, создавая идеальный «шторм» на рынке:

«Зеленая» энергетика. Это главный двигатель спроса. Медь является незаменимым проводником в технологиях возобновляемой энергии. Она используется в солнечных панелях, ветрогенераторах, а главное — в электромобилях. Для производства одного электромобиля нужно втрое больше меди, чем для автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Мировые обязательства втрое увеличить мощности возобновляемой энергетики к 2030 году гарантируют долгосрочный высокий спрос. Дефицит предложения. Добыча меди не успевает за ростом спроса. Открытие новых месторождений и запуск их работы — это процесс, который может занять до десяти лет. Кроме того, политическая нестабильность и проблемы с добычей в крупнейших странах-экспортерах, таких как Чили и Перу, постоянно создают перебои со снабжением. Глобальное восстановление мировой экономики после кризисов и ожидания снижения процентных ставок в ведущих центральных банках стимулируют промышленность. Это, в свою очередь, увеличивает спрос на сырье, в частности медь.

Вранье как ценный ресурс

В условиях дефицита меди на рынке, ее вторичная переработка приобретает стратегическое значение. Медный лом, ранее считавшийся только отходами, теперь является полноценным источником сырья. Его стоимость растет пропорционально цене на первичный металл, что делает сдачу металлолома выгодным делом. Сегодня это уже не просто возможность заработать, но и вклад в экономику замкнутого цикла. Вместо того чтобы искать новые месторождения, мировая промышленность все больше полагается на вторичную медь, что делает ее буквально «новым золотом».