Цена впечатляет: в Днепре почти даром отдают квартиру, однако есть нюанс

Квартира, иллюстративная фото / © ТСН.ua

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В Днепре почти даром продают двухкомнатную квартиру-трансформер за 13,5 тысяч долларов. Для сравнения, средняя цена на двухкомнатные квартиры в мае 2025 года составляет 45 тысяч долларов.

Объявление размещено на популярном сайте по продаже недвижимости.

«Низ улицы Авиационной, Олексы Повстенко (Дунаевского). 7-10 мин до остановки. Общий только коридор с соседями. Счетчики раздельные. Отопление — газовая форсунка», — пишет владелец квартиры.

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Квартира выставлена на продажу

Ее общая площадь — 42,5 квадратных метров. Однако есть нюанс — ванна расположена на кухне.

«Маскируется под кухонную столешницу», — объясняет продавец.

Ванная размещена на кухне

Туалет отдельный, в общем коридоре. В одной комнате установлены металлопластиковые окна. Мебель и техника остаются новому владельцу.

Впрочем, они старые, а сама квартира требует ремонта.

Мебель и техника остается

Квартира нуждается в ремонте

Ранее мы писали о том, что шокированная владелица показала фото дома после «адских арендаторов». Они превратили его в мусорку с крысами.