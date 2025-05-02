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Цена впечатляет: в Днепре почти даром отдают квартиру, однако есть нюанс
Квартира немаленькая — 42 квадратных метра, однако в Сети ее называют «трансформером».
В Днепре почти даром продают двухкомнатную квартиру-трансформер за 13,5 тысяч долларов. Для сравнения, средняя цена на двухкомнатные квартиры в мае 2025 года составляет 45 тысяч долларов.
Объявление размещено на популярном сайте по продаже недвижимости.
«Низ улицы Авиационной, Олексы Повстенко (Дунаевского). 7-10 мин до остановки. Общий только коридор с соседями. Счетчики раздельные. Отопление — газовая форсунка», — пишет владелец квартиры.
Ее общая площадь — 42,5 квадратных метров. Однако есть нюанс — ванна расположена на кухне.
«Маскируется под кухонную столешницу», — объясняет продавец.
Туалет отдельный, в общем коридоре. В одной комнате установлены металлопластиковые окна. Мебель и техника остаются новому владельцу.
Впрочем, они старые, а сама квартира требует ремонта.
Ранее мы писали о том, что шокированная владелица показала фото дома после «адских арендаторов». Они превратили его в мусорку с крысами.