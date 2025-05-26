- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 230
- Время на прочтение
- 2 мин
Цены на черный металлолом в мае 2025 года: сколько платят по регионам
Черный металлолом: цена в мае по регионам
В мае 2025 года черный металлолом в Украине остается востребованным товаром, который охотно принимают пункты сбора вторсырья. Стабильный спрос на этот ресурс обусловлен его широким применением в промышленности, строительстве и производстве. В то же время вторичная переработка стали, железа или чугуна позволяет сократить расход энергии и уменьшить загрязнение окружающей среды.
По состоянию на 19 мая 2025 украинцы могут заработать на сдаче черного металлолома — чермета — в среднем от 3,5 до 7 гривен за килограмм, в зависимости от области. Высокие цены фиксируются на востоке Украины, в промышленных регионах, где значительная концентрация металлургических предприятий.
Актуальные цены на чермет по регионам
Средняя стоимость черного металлолома на май 2025 составляет:
Киевская область — от 3,5 до 6,5 грн/кг
Винницкая область — от 5 до 6 грн/кг
Днепропетровская область — от 5 до 7 грн/кг
Запорожская область — от 5 до 7 грн/кг
Львовская область — от 5 до 5,5 грн/кг
Одесская область — от 5 до 6 грн/кг
Сумская область — от 5 до 6,5 грн/кг
Харьковская область — от 5,8 до 6,4 грн/кг
Таким образом, самую высокую стоимость за килограмм чермета удается получить в Днепропетровской и Запорожской областях — до 7 гривен. Самые низкие цены фиксируются в Киевской области, где за лом иногда предлагают всего 3,5 грн/кг.
Что влияет на ценообразование
Формирование цены зависит не только от региона, но и от типа сырья, его объемов, логистики и конкретного пункта приема. Часто большие партии черного металлолома оцениваются дороже.
Несмотря на нестабильность мирового рынка, в Украине чермет остается востребованным. Это связано с развитием внутренних перерабатывающих предприятий, ростом объемов строительства и постоянным спросом на вторсырье.
Икраинцам, которые планируют сдать металлолом, рекомендуется:
предварительно связаться с несколькими пунктами приема для уточнения цен,
сортировать лом (отделять черный от цветного металла),
по возможности сдавать большие партии — это позволяет получить более выгодный тариф.