Цены на черный металлолом в мае 2025 года: сколько платят по регионам

Металлолом

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В мае 2025 года черный металлолом в Украине остается востребованным товаром, который охотно принимают пункты сбора вторсырья. Стабильный спрос на этот ресурс обусловлен его широким применением в промышленности, строительстве и производстве. В то же время вторичная переработка стали, железа или чугуна позволяет сократить расход энергии и уменьшить загрязнение окружающей среды.

По состоянию на 19 мая 2025 украинцы могут заработать на сдаче черного металлолома — чермета — в среднем от 3,5 до 7 гривен за килограмм, в зависимости от области. Высокие цены фиксируются на востоке Украины, в промышленных регионах, где значительная концентрация металлургических предприятий.

Актуальные цены на чермет по регионам

Средняя стоимость черного металлолома на май 2025 составляет:

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Киевская область — от 3,5 до 6,5 грн/кг

Винницкая область — от 5 до 6 грн/кг

Днепропетровская область — от 5 до 7 грн/кг

Запорожская область — от 5 до 7 грн/кг

Львовская область — от 5 до 5,5 грн/кг

Одесская область — от 5 до 6 грн/кг

Сумская область — от 5 до 6,5 грн/кг

Харьковская область — от 5,8 до 6,4 грн/кг

Таким образом, самую высокую стоимость за килограмм чермета удается получить в Днепропетровской и Запорожской областях — до 7 гривен. Самые низкие цены фиксируются в Киевской области, где за лом иногда предлагают всего 3,5 грн/кг.

Что влияет на ценообразование

Формирование цены зависит не только от региона, но и от типа сырья, его объемов, логистики и конкретного пункта приема. Часто большие партии черного металлолома оцениваются дороже.

Несмотря на нестабильность мирового рынка, в Украине чермет остается востребованным. Это связано с развитием внутренних перерабатывающих предприятий, ростом объемов строительства и постоянным спросом на вторсырье.

Икраинцам, которые планируют сдать металлолом, рекомендуется:

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предварительно связаться с несколькими пунктами приема для уточнения цен,

сортировать лом (отделять черный от цветного металла),

по возможности сдавать большие партии — это позволяет получить более выгодный тариф.