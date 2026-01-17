ТСН в социальных сетях

Цены на дрова в январе 2026 года: сколько стоит куб и где брать официально

В 2026 году у украинцев есть несколько легальных способов приобрести дрова для отопления.

Цена куба дров в январе 2026 года.

Цена куба дров в январе 2026 / © pexels.com

Самый удобный вариант — заказать необходимый объем онлайн через государственный портал. Альтернатива — посетить ближайший филиал лесхоза и оформить доставку лично.

Онлайн-заказ через государственный портал «ДроваЄ»

Для удобства заказчиков работает государственный онлайн магазин «ДроваЄ», где можно приобрести до 15 м3 дров на отопительный сезон. Процесс прост и понятен:

  1. Авторизируйтесь на сайте через BankID.

  2. Укажите адрес доставки.

  3. Выберите поставщика из доступных списков.

  4. Выберите породу древесины.

  5. Заплатите заказ.

Частные поставщики

Если удобнее, можно обратиться к легальным частным поставщикам. На их сайтах отображено доступное сырье, актуальные цены и контакты для заказа.

Важно: всегда проверяйте документы на дрова, подтверждающие их законное происхождение. Самовольная заготовка деревьев — нарушение закона, наказуемое штрафом.

Цены на дрова в Украине в январе 2026

По состоянию на 13 января 2026 года минимальные тарифы на портале «ДроваЄ» выглядят так:

  • Сосна обычная (неколотая, 2 группа) — 755,33 грн/м3;

  • Береза (неколотая, 1 группа) — 1 197,97 грн/м3;

  • Дуб обычный (неколотый, 1 группа) — 1 197,97 грн/м3;

  • Осина (неколота, 3 группа) — 816,24 грн/м3;

  • Липа (неколота, 3 группа) — 755,33 грн/м3;

Дополнительные важные моменты для украинцев

В 2026 году разрешено рубить деревья на частном земельном пае без дополнительных разрешений.

Лесополосы и земли общин охраняются законом — рубка без официального согласования запрещена.

Также запрещено срезать деревья на улицах или придомовых территориях без решения местных властей.

