Цены на дрова в январе 2026 года: сколько стоит куб и где брать официально
В 2026 году у украинцев есть несколько легальных способов приобрести дрова для отопления.
Самый удобный вариант — заказать необходимый объем онлайн через государственный портал. Альтернатива — посетить ближайший филиал лесхоза и оформить доставку лично.
Онлайн-заказ через государственный портал «ДроваЄ»
Для удобства заказчиков работает государственный онлайн магазин «ДроваЄ», где можно приобрести до 15 м3 дров на отопительный сезон. Процесс прост и понятен:
Авторизируйтесь на сайте через BankID.
Укажите адрес доставки.
Выберите поставщика из доступных списков.
Выберите породу древесины.
Заплатите заказ.
Частные поставщики
Если удобнее, можно обратиться к легальным частным поставщикам. На их сайтах отображено доступное сырье, актуальные цены и контакты для заказа.
Важно: всегда проверяйте документы на дрова, подтверждающие их законное происхождение. Самовольная заготовка деревьев — нарушение закона, наказуемое штрафом.
Цены на дрова в Украине в январе 2026
По состоянию на 13 января 2026 года минимальные тарифы на портале «ДроваЄ» выглядят так:
Сосна обычная (неколотая, 2 группа) — 755,33 грн/м3;
Береза (неколотая, 1 группа) — 1 197,97 грн/м3;
Дуб обычный (неколотый, 1 группа) — 1 197,97 грн/м3;
Осина (неколота, 3 группа) — 816,24 грн/м3;
Липа (неколота, 3 группа) — 755,33 грн/м3;
Дополнительные важные моменты для украинцев
В 2026 году разрешено рубить деревья на частном земельном пае без дополнительных разрешений.
Лесополосы и земли общин охраняются законом — рубка без официального согласования запрещена.
Также запрещено срезать деревья на улицах или придомовых территориях без решения местных властей.