Цены на дрова в январе 2026 года: сколько стоит куб и где брать официально

Цена куба дров в январе 2026 / © pexels.com

Самый удобный вариант — заказать необходимый объем онлайн через государственный портал. Альтернатива — посетить ближайший филиал лесхоза и оформить доставку лично.

Онлайн-заказ через государственный портал «ДроваЄ»

Для удобства заказчиков работает государственный онлайн магазин «ДроваЄ», где можно приобрести до 15 м3 дров на отопительный сезон. Процесс прост и понятен:

Авторизируйтесь на сайте через BankID. Укажите адрес доставки. Выберите поставщика из доступных списков. Выберите породу древесины. Заплатите заказ.

Частные поставщики

Если удобнее, можно обратиться к легальным частным поставщикам. На их сайтах отображено доступное сырье, актуальные цены и контакты для заказа.

Важно: всегда проверяйте документы на дрова, подтверждающие их законное происхождение. Самовольная заготовка деревьев — нарушение закона, наказуемое штрафом.

Цены на дрова в Украине в январе 2026

По состоянию на 13 января 2026 года минимальные тарифы на портале «ДроваЄ» выглядят так:

Сосна обычная (неколотая, 2 группа) — 755,33 грн/м3;

Береза (неколотая, 1 группа) — 1 197,97 грн/м3;

Дуб обычный (неколотый, 1 группа) — 1 197,97 грн/м3;

Осина (неколота, 3 группа) — 816,24 грн/м3;

Липа (неколота, 3 группа) — 755,33 грн/м3;

Дополнительные важные моменты для украинцев

В 2026 году разрешено рубить деревья на частном земельном пае без дополнительных разрешений.

Лесополосы и земли общин охраняются законом — рубка без официального согласования запрещена.

Также запрещено срезать деревья на улицах или придомовых территориях без решения местных властей.