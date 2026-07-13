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Церковный календарь на август 2026 года: когда будем поститься и праздновать Спасов
Август 2026 года в православном календаре насыщен многочисленными днями памяти святых, сыгравших важную роль в становлении и развитии христианской веры.
Среди важнейших событий июля особое значение имеют такие праздники как Преображение Господа Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа, Успения Пресвятой Богородицы Девы Марии, Усекновение честной главы пророка, предтечи Иоанна Крестителя.
В целом август богат на выдающиеся церковные даты, поэтому для православных христиан он является месяцем многочисленных богослужений, молитв и чествования святых.
Главные церковные праздники августа 2026 года
|
Дата
|
Праздник
|
1 августа
|
Начало Успенского поста
|
6 августа
|
Преображение Господа Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа
|
15 августа
|
Успения Пресвятой Богородицы Девы Марии
|
29 августа
|
Усекновение честной главы пророка, предтечи Иоанна Крестителя
|
31 августа
|
Положение честного пояса Пресвятой Владычицы нашей Богородицы
Церковные праздники в августе 2026 года по новому стилю
После перехода большинства православных общин Украины на новый юлианский календарь даты непереходных праздников сместились на 13 дней раньше. В то же время часть верующих продолжает пользоваться юлианским календарем:
1 августа — Начало Успенского поста; Поход с честным и животворящим Крестом; святых семерых мучеников Макавеев, матери их Соломии и старца Елеазара; преподобного Альфонса Лигуори;
2 августа - Перенесение мощей святого первомученика и архидиакона Стефана;
3 августа — преподобных Исаакия, Далмата и Фауста;
4 августа — святых семи отроков в Ефесе; святой преподобномученицы Евдокии;
5 августа — святого мученика Евстигния;
6 августа — Преображение Господа Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа;
7 августа — святого преподобномученика Дометия;
8 августа — святого Эмилиана исповедника, епископа Кизицкого;
9 августа — святого апостола Матия;
10 августа — святого мученика и архидиакона Лаврентия;
11 августа — святого мученика и архидиакона Евпла;
12 августа — святых мучеников Фотия и Аникиты;
13 августа — преподобного Максима Исповедника;
14 августа — святого пророка Михея;
15 августа — Успение Владычицы Нашей Богородицы и Приснодивы Марии;
16 августа — святого мученика Диомида;
17 августа — святого мученика Мирона;
18 августа — святых мучеников Флора и Лавра;
19 августа — святого мученика Андрея Стратопедарха и тех, кто с ним;
20 августа — святого пророка Самуила;
21 августа — святого апостола Фаддея; святого мученика Вассы;
22 августа — святого мученика Агатоника и тех, кто с ним; блаженного священномученика Симеона Лукача;
23 августа — святого мученика Лупа; святого священномученика Иринея, епископа Лионского;
24 августа — святого священномученика Евтиха;
25 августа — святого апостола Тита; возвращение мощей святого апостола Вартоломея;
26 августа — святых мучеников Андриана и Натальи;
27 августа — преподобного Пимена;
28 августа — преподобного Моисея Мурина; святого Августина, епископа Иппонского; святого мученика Гебре Михаила, пресвитера Ефиопского;
29 августа — Усекновение честной главы пророка, предтечи Иоанна Крестителя;
30 августа — святых Александра, Иоанна и Павла Нового, патриархов Царьградских;
31 августа — Положение честного пояса Пресвятой Владычицы нашей Богородицы.
FAQ
Когда Преображение Господа Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа?
Преображение Господа Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа по новому календарю отмечается 6 августа 2026 года.
Когда празднуем Успение Владычицы Нашей Богородицы и Приснодивы Марии?
Успения Владычицы Нашей Богородицы и Приснодивы Марии приходится на 15 августа.
Когда Усекновение честной главы пророка, предтечи Иоанна Крестителя?
Усекновение честной главы пророка, предтечи Иоанна Крестителя празднуем 29 августа по новому календарю.