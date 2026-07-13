Церковный календарь на август 2026 года: когда будем поститься и праздновать Спасов

Православный церковный календарь на август 2026 года / © pexels.com

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Среди важнейших событий июля особое значение имеют такие праздники как Преображение Господа Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа, Успения Пресвятой Богородицы Девы Марии, Усекновение честной главы пророка, предтечи Иоанна Крестителя.

В целом август богат на выдающиеся церковные даты, поэтому для православных христиан он является месяцем многочисленных богослужений, молитв и чествования святых.

Главные церковные праздники августа 2026 года

Дата Праздник 1 августа Начало Успенского поста 6 августа Преображение Господа Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа 15 августа Успения Пресвятой Богородицы Девы Марии 29 августа Усекновение честной главы пророка, предтечи Иоанна Крестителя 31 августа Положение честного пояса Пресвятой Владычицы нашей Богородицы

Церковные праздники в августе 2026 года по новому стилю

После перехода большинства православных общин Украины на новый юлианский календарь даты непереходных праздников сместились на 13 дней раньше. В то же время часть верующих продолжает пользоваться юлианским календарем:

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1 августа — Начало Успенского поста; Поход с честным и животворящим Крестом; святых семерых мучеников Макавеев, матери их Соломии и старца Елеазара; преподобного Альфонса Лигуори;

2 августа - Перенесение мощей святого первомученика и архидиакона Стефана;

3 августа — преподобных Исаакия, Далмата и Фауста;

4 августа — святых семи отроков в Ефесе; святой преподобномученицы Евдокии;

5 августа — святого мученика Евстигния;

6 августа — Преображение Господа Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа;

7 августа — святого преподобномученика Дометия;

8 августа — святого Эмилиана исповедника, епископа Кизицкого;

9 августа — святого апостола Матия;

10 августа — святого мученика и архидиакона Лаврентия;

11 августа — святого мученика и архидиакона Евпла;

12 августа — святых мучеников Фотия и Аникиты;

13 августа — преподобного Максима Исповедника;

14 августа — святого пророка Михея;

15 августа — Успение Владычицы Нашей Богородицы и Приснодивы Марии;

Церковные праздники по новому календарю в августе 2026 года / © pexels.com

16 августа — святого мученика Диомида;

17 августа — святого мученика Мирона;

18 августа — святых мучеников Флора и Лавра;

19 августа — святого мученика Андрея Стратопедарха и тех, кто с ним;

20 августа — святого пророка Самуила;

21 августа — святого апостола Фаддея; святого мученика Вассы;

22 августа — святого мученика Агатоника и тех, кто с ним; блаженного священномученика Симеона Лукача;

23 августа — святого мученика Лупа; святого священномученика Иринея, епископа Лионского;

24 августа — святого священномученика Евтиха;

25 августа — святого апостола Тита; возвращение мощей святого апостола Вартоломея;

26 августа — святых мучеников Андриана и Натальи;

27 августа — преподобного Пимена;

28 августа — преподобного Моисея Мурина; святого Августина, епископа Иппонского; святого мученика Гебре Михаила, пресвитера Ефиопского;

29 августа — Усекновение честной главы пророка, предтечи Иоанна Крестителя;

30 августа — святых Александра, Иоанна и Павла Нового, патриархов Царьградских;

31 августа — Положение честного пояса Пресвятой Владычицы нашей Богородицы.

FAQ

Когда Преображение Господа Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа?

Преображение Господа Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа по новому календарю отмечается 6 августа 2026 года.

Когда празднуем Успение Владычицы Нашей Богородицы и Приснодивы Марии?

Успения Владычицы Нашей Богородицы и Приснодивы Марии приходится на 15 августа.

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Когда Усекновение честной главы пророка, предтечи Иоанна Крестителя?

Усекновение честной главы пророка, предтечи Иоанна Крестителя празднуем 29 августа по новому календарю.

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