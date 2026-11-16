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Категория
Разное
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Церковный календарь на декабрь 2026 года: когда празднуем День святого Николая и Рождество Христово

Последний месяц 2026 года принесет православным христианам несколько великих религиозных праздников, дней чествования святых и важных дат церковного календаря.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Церковный календарь на декабрь 2026

Церковный календарь на декабрь 2026 года / © ТСН

В декабре верующие будут отмечать День святого Николая, Зачатие Пресвятой Богородицы святой Анной и Рождество Христово. Также завершится Рождественский пост, предшествующий одному из важнейших христианских праздников.

Рассказываем, какие церковные даты приходятся на декабрь 2026 года, кого будут чествовать по новому календарю и когда украинцы будут праздновать Рождество.

Важнейшие церковные праздники декабря 2026 года

В декабрьском календаре есть несколько дат, на которые следует обратить особое внимание. Среди них — праздники, посвященные Богородице, чествование святителя Николая и Рождество Христово.

Дата

Церковный праздник

4 декабря

День святой великомученицы Варвары

6 декабря

День святого Николая Чудотворца

9 декабря

Зачатие Пресвятой Богородицы святой Анной

25 декабря

Рождество Христово

26 декабря

Собор Пресвятой Богородицы

Полный церковный календарь на декабрь 2026 по новому стилю

После перехода Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь большинство недвижимых праздников отмечают по обновленным датам. Именно по этому стилю приведен перечень церковных праздников на декабрь 2026:

  • 1 декабря — день памяти святого пророка Наума;

  • 2 декабря — святого пророка Авакума, блаженного священномученика Иоанна Слезюка;

  • 3 декабря — святого пророка Софония;

  • 4 декабря — великомученицы Варвары и преподобного Иоанна Дамаскина;

  • 5 декабря — преподобного Саввы Освященного;

  • 6 декабря — святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца;

  • 7 декабря — святого Амвросия, епископа Медиоланского;

  • 8 декабря — преподобного Патапия;

  • 9 декабря — Зачатие Пресвятой Богородицы святой Анной;

  • 10 декабря — мучеников Мины, Ермогена и Евграфа;

  • 11 декабря — преподобного Даниила Столбника;

  • 12 декабря — преподобного Спиридона, чудотворца, епископа Тримифунтского;

  • 13 декабря — святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, а также мученицы Лукии;

  • 14 декабря — мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Ариана и Калиника;

Церковный календарь праздников на декабрь 2026 года по новому календарю / © pexels.com

Церковный календарь праздников на декабрь 2026 года по новому календарю / © pexels.com

  • 15 декабря — священномученика Елевтерия, преподобного Павла, подвизавшегося в Латре, святого Стефана, архиепископа Сурожского;

  • 16 декабря — святого пророка Аггея;

  • 17 декабря — святого пророка Даниила и трех отроков — Анании, Азарии и Мисаила;

  • 18 декабря — святого мученика Севастиана и его сподвижников;

  • 19 декабря — святого мученика Бонифатия;

  • 20 декабря — предпразднство Рождества Христова, священномученика Игнатия Богоносца;

  • 21 декабря — предпразднство Рождества Христова, святой мученицы Юлиании;

  • 22 декабря — предпразднство Рождества Христова, великомученицы Анастасии;

  • 23 декабря — предпразднство Рождества Христова, десяти пострадавших на Крите мучеников;

  • 24 декабря — Святвечер Рождества Христова, день памяти преподобномученицы Евгении;

  • 25 декабря — Рождество Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа;

  • 26 декабря — Собор Пресвятой Богородицы, священномученика Евтимия, епископа Сардейского;

  • 27 декабря — святого апостола, первомученика и архидиакона Стефана, память праведных Иосифа Обручника, царя Давида и Иакова, брата Господня;

  • 28 декабря — память двадцати тысяч мучеников, сожженных в Никомидии;

  • 29 декабря — святых младенцев, убитых в Вифлееме за Христа, преподобного Маркелла;

  • 30 декабря — святой мученицы Анисии, преподобного Зотика;

  • 31 декабря — предание праздника Рождества Христова, преподобной Мелании Римлянки.

FAQ

Когда будут праздновать День Святого Николая в 2026 году?

По новому церковному календарю День святого Николая приходится на 6 декабря. В этот день верующие вспоминают святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, которого уважают за милосердие, помощь нуждающимся и многочисленные добрые дела.

Когда православные христиане будут праздновать Рождество в 2026 году?

Рождество Христово по новому лианскому календарю будут праздновать в пятницу, 25 декабря 2026 года. Накануне, 24 декабря, будет Святвечер — день подготовки к одному из величайших христианских праздников.

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