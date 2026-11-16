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Церковный календарь на декабрь 2026 года: когда празднуем День святого Николая и Рождество Христово
Последний месяц 2026 года принесет православным христианам несколько великих религиозных праздников, дней чествования святых и важных дат церковного календаря.
В декабре верующие будут отмечать День святого Николая, Зачатие Пресвятой Богородицы святой Анной и Рождество Христово. Также завершится Рождественский пост, предшествующий одному из важнейших христианских праздников.
Рассказываем, какие церковные даты приходятся на декабрь 2026 года, кого будут чествовать по новому календарю и когда украинцы будут праздновать Рождество.
Важнейшие церковные праздники декабря 2026 года
В декабрьском календаре есть несколько дат, на которые следует обратить особое внимание. Среди них — праздники, посвященные Богородице, чествование святителя Николая и Рождество Христово.
|
Дата
|
Церковный праздник
|
4 декабря
|
День святой великомученицы Варвары
|
6 декабря
|
День святого Николая Чудотворца
|
9 декабря
|
Зачатие Пресвятой Богородицы святой Анной
|
25 декабря
|
Рождество Христово
|
26 декабря
|
Собор Пресвятой Богородицы
Полный церковный календарь на декабрь 2026 по новому стилю
После перехода Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь большинство недвижимых праздников отмечают по обновленным датам. Именно по этому стилю приведен перечень церковных праздников на декабрь 2026:
1 декабря — день памяти святого пророка Наума;
2 декабря — святого пророка Авакума, блаженного священномученика Иоанна Слезюка;
3 декабря — святого пророка Софония;
4 декабря — великомученицы Варвары и преподобного Иоанна Дамаскина;
5 декабря — преподобного Саввы Освященного;
6 декабря — святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца;
7 декабря — святого Амвросия, епископа Медиоланского;
8 декабря — преподобного Патапия;
9 декабря — Зачатие Пресвятой Богородицы святой Анной;
10 декабря — мучеников Мины, Ермогена и Евграфа;
11 декабря — преподобного Даниила Столбника;
12 декабря — преподобного Спиридона, чудотворца, епископа Тримифунтского;
13 декабря — святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, а также мученицы Лукии;
14 декабря — мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Ариана и Калиника;
15 декабря — священномученика Елевтерия, преподобного Павла, подвизавшегося в Латре, святого Стефана, архиепископа Сурожского;
16 декабря — святого пророка Аггея;
17 декабря — святого пророка Даниила и трех отроков — Анании, Азарии и Мисаила;
18 декабря — святого мученика Севастиана и его сподвижников;
19 декабря — святого мученика Бонифатия;
20 декабря — предпразднство Рождества Христова, священномученика Игнатия Богоносца;
21 декабря — предпразднство Рождества Христова, святой мученицы Юлиании;
22 декабря — предпразднство Рождества Христова, великомученицы Анастасии;
23 декабря — предпразднство Рождества Христова, десяти пострадавших на Крите мучеников;
24 декабря — Святвечер Рождества Христова, день памяти преподобномученицы Евгении;
25 декабря — Рождество Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа;
26 декабря — Собор Пресвятой Богородицы, священномученика Евтимия, епископа Сардейского;
27 декабря — святого апостола, первомученика и архидиакона Стефана, память праведных Иосифа Обручника, царя Давида и Иакова, брата Господня;
28 декабря — память двадцати тысяч мучеников, сожженных в Никомидии;
29 декабря — святых младенцев, убитых в Вифлееме за Христа, преподобного Маркелла;
30 декабря — святой мученицы Анисии, преподобного Зотика;
31 декабря — предание праздника Рождества Христова, преподобной Мелании Римлянки.
FAQ
Когда будут праздновать День Святого Николая в 2026 году?
По новому церковному календарю День святого Николая приходится на 6 декабря. В этот день верующие вспоминают святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, которого уважают за милосердие, помощь нуждающимся и многочисленные добрые дела.
Когда православные христиане будут праздновать Рождество в 2026 году?
Рождество Христово по новому лианскому календарю будут праздновать в пятницу, 25 декабря 2026 года. Накануне, 24 декабря, будет Святвечер — день подготовки к одному из величайших христианских праздников.