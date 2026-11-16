Церковный календарь на декабрь 2026 года: когда празднуем День святого Николая и Рождество Христово

Церковный календарь на декабрь 2026 года / © ТСН

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В декабре верующие будут отмечать День святого Николая, Зачатие Пресвятой Богородицы святой Анной и Рождество Христово. Также завершится Рождественский пост, предшествующий одному из важнейших христианских праздников.

Рассказываем, какие церковные даты приходятся на декабрь 2026 года, кого будут чествовать по новому календарю и когда украинцы будут праздновать Рождество.

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Важнейшие церковные праздники декабря 2026 года

В декабрьском календаре есть несколько дат, на которые следует обратить особое внимание. Среди них — праздники, посвященные Богородице, чествование святителя Николая и Рождество Христово.

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Дата Церковный праздник 4 декабря День святой великомученицы Варвары 6 декабря День святого Николая Чудотворца 9 декабря Зачатие Пресвятой Богородицы святой Анной 25 декабря Рождество Христово 26 декабря Собор Пресвятой Богородицы

Полный церковный календарь на декабрь 2026 по новому стилю

После перехода Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь большинство недвижимых праздников отмечают по обновленным датам. Именно по этому стилю приведен перечень церковных праздников на декабрь 2026:

1 декабря — день памяти святого пророка Наума;

2 декабря — святого пророка Авакума, блаженного священномученика Иоанна Слезюка;

3 декабря — святого пророка Софония;

4 декабря — великомученицы Варвары и преподобного Иоанна Дамаскина;

5 декабря — преподобного Саввы Освященного;

6 декабря — святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца;

7 декабря — святого Амвросия, епископа Медиоланского;

8 декабря — преподобного Патапия;

9 декабря — Зачатие Пресвятой Богородицы святой Анной;

10 декабря — мучеников Мины, Ермогена и Евграфа;

11 декабря — преподобного Даниила Столбника;

12 декабря — преподобного Спиридона, чудотворца, епископа Тримифунтского;

13 декабря — святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, а также мученицы Лукии;

14 декабря — мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Ариана и Калиника;

Церковный календарь праздников на декабрь 2026 года по новому календарю / © pexels.com

15 декабря — священномученика Елевтерия, преподобного Павла, подвизавшегося в Латре, святого Стефана, архиепископа Сурожского;

16 декабря — святого пророка Аггея;

17 декабря — святого пророка Даниила и трех отроков — Анании, Азарии и Мисаила;

18 декабря — святого мученика Севастиана и его сподвижников;

19 декабря — святого мученика Бонифатия;

20 декабря — предпразднство Рождества Христова, священномученика Игнатия Богоносца;

21 декабря — предпразднство Рождества Христова, святой мученицы Юлиании;

22 декабря — предпразднство Рождества Христова, великомученицы Анастасии;

23 декабря — предпразднство Рождества Христова, десяти пострадавших на Крите мучеников;

24 декабря — Святвечер Рождества Христова, день памяти преподобномученицы Евгении;

25 декабря — Рождество Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа;

26 декабря — Собор Пресвятой Богородицы, священномученика Евтимия, епископа Сардейского;

27 декабря — святого апостола, первомученика и архидиакона Стефана, память праведных Иосифа Обручника, царя Давида и Иакова, брата Господня;

28 декабря — память двадцати тысяч мучеников, сожженных в Никомидии;

29 декабря — святых младенцев, убитых в Вифлееме за Христа, преподобного Маркелла;

30 декабря — святой мученицы Анисии, преподобного Зотика;

31 декабря — предание праздника Рождества Христова, преподобной Мелании Римлянки.

FAQ

Когда будут праздновать День Святого Николая в 2026 году?

По новому церковному календарю День святого Николая приходится на 6 декабря. В этот день верующие вспоминают святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, которого уважают за милосердие, помощь нуждающимся и многочисленные добрые дела.

Когда православные христиане будут праздновать Рождество в 2026 году?

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Рождество Христово по новому лианскому календарю будут праздновать в пятницу, 25 декабря 2026 года. Накануне, 24 декабря, будет Святвечер — день подготовки к одному из величайших христианских праздников.

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