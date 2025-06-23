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Церковный календарь на июль 2025 года: когда чествуем князя Владимира Великого и икону Матери Божьей Неустанной Помощи
Запомните даты больших церковных праздников, которые приходятся на июль 2025 года. Когда чествуем в этом году память равноапостольного князя Владимира Великого? Узнайте о новой дате памяти иконы Божией Матери Неустанной Помощи.
Церковный календарь на июль 2025 года: список праздников по новому календарю
Какие церковные праздники будут в июле 2025 года — календарь по дням:
1 июля — святых чудотворцев и бессеребренников Космы и Дамьяна;
2 июля — возложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне;
3 июля — святого мученика Якинта; святого Анатолия, патриарха Царьградского;
4 июля — Пресвятой Евхаристии; святого Андрея, архиепископа Критского; святой преподобной Марфы;
5 июля — святого преподобного Афанасия Атонского;
6 июля — святого преподобного Сиссоя Великого;
7 июля — иконы Матери Божьей Неустанной Помощи; преподобных Фомы и Акакия;
8 июля — святого великомученика Прокопия;
9 июля — святого священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского;
10 июля — святого преподобного Антония Печерского;
11 июля — святой равноапостольной Ольги, княгини Киевской; святой мученицы Евфимии;
12 июля — Христа человеколюбца; святых мучеников Прокла и Иллария; святого преподобного Михаила Малеина;
13 июля — Сострадание Пресвятой Богородицы; святого преподобного Стефана Савваита; Собор святого архангела Гавриила;
14 июля — Отцов 6-ти соборов; святого апостола Акилы;
15 июля — святого равноапостольного Великого князя Владимира;
16 июля — святого священномученика Атеногена и 10-х его учеников;
17 июля — святой великомученицы Марины;
18 июля — святых мучеников Якинта и Эмилиана;
19 июля — святой преподобной Макрины, сестры святого Василия Великого; святого преподобного Действие;
20 июля — святого славного пророка Илии;
21 июля — святых преподобных Симеона и Иоанна; святого пророка Иезекиила;
22 июля — святой равноапостольной Марии Магдалины;
23 июля - святых мучеников Трофима, Теофила и других;
24 июля — святых мучеников Бориса и Глеба; святой великомученицы Кристины;
25 июля — Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы;
26 июля — святого мученика Ермолая; святой преподобной мученицы Параскевы;
27 июля — святого великомученика Пантелеймона, врача; святого Климента;
28 июля — святых апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена;
29 июля — святого мученика Калиника;
30 июля — святых апостолов Силы, Силуана, Андроника и других;
31 июля — святого праведного Евдокима.