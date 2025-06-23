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Категория
Разное
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Церковный календарь на июль 2025 года: когда чествуем князя Владимира Великого и икону Матери Божьей Неустанной Помощи

Запомните даты больших церковных праздников, которые приходятся на июль 2025 года. Когда чествуем в этом году память равноапостольного князя Владимира Великого? Узнайте о новой дате памяти иконы Божией Матери Неустанной Помощи.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Церковный календарь на июль 2025 года

Церковный календарь на июль 2025 года / © unsplash.com

Церковный календарь на июль 2025 года: список праздников по новому календарю

Какие церковные праздники будут в июле 2025 года — календарь по дням:

  • 1 июля — святых чудотворцев и бессеребренников Космы и Дамьяна;

  • 2 июля — возложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне;

  • 3 июля — святого мученика Якинта; святого Анатолия, патриарха Царьградского;

  • 4 июля — Пресвятой Евхаристии; святого Андрея, архиепископа Критского; святой преподобной Марфы;

  • 5 июля — святого преподобного Афанасия Атонского;

  • 6 июля — святого преподобного Сиссоя Великого;

  • 7 июля — иконы Матери Божьей Неустанной Помощи; преподобных Фомы и Акакия;

  • 8 июля — святого великомученика Прокопия;

  • 9 июля — святого священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского;

  • 10 июля — святого преподобного Антония Печерского;

  • 11 июля — святой равноапостольной Ольги, княгини Киевской; святой мученицы Евфимии;

  • 12 июля — Христа человеколюбца; святых мучеников Прокла и Иллария; святого преподобного Михаила Малеина;

  • 13 июля — Сострадание Пресвятой Богородицы; святого преподобного Стефана Савваита; Собор святого архангела Гавриила;

  • 14 июля — Отцов 6-ти соборов; святого апостола Акилы;

  • 15 июля — святого равноапостольного Великого князя Владимира;

Какие церковные праздники нас ждут в июле 2025 года / © unsplash.com

Какие церковные праздники нас ждут в июле 2025 года / © unsplash.com

  • 16 июля — святого священномученика Атеногена и 10-х его учеников;

  • 17 июля — святой великомученицы Марины;

  • 18 июля — святых мучеников Якинта и Эмилиана;

  • 19 июля — святой преподобной Макрины, сестры святого Василия Великого; святого преподобного Действие;

  • 20 июля — святого славного пророка Илии;

  • 21 июля — святых преподобных Симеона и Иоанна; святого пророка Иезекиила;

  • 22 июля — святой равноапостольной Марии Магдалины;

  • 23 июля - святых мучеников Трофима, Теофила и других;

  • 24 июля — святых мучеников Бориса и Глеба; святой великомученицы Кристины;

  • 25 июля — Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы;

  • 26 июля — святого мученика Ермолая; святой преподобной мученицы Параскевы;

  • 27 июля — святого великомученика Пантелеймона, врача; святого Климента;

  • 28 июля — святых апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена;

  • 29 июля — святого мученика Калиника;

  • 30 июля — святых апостолов Силы, Силуана, Андроника и других;

  • 31 июля — святого праведного Евдокима.

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