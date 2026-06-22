Церковный календарь на июль 2026 года: все православные праздники, когда празднуем Ольги и Владимира

Церковный календарь на июль 2026 года / © pexels.com

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Особое место в этом месяце занимают события общецерковного значения: День крещения Руси-Украины и честь святого равноапостольного князя Владимира Великого, а также память равноапостольной княгини Ольги Киевской.

В июле православное сообщество празднует немало важных праздников.

Главные церковные праздники июля 2026 года

Дата Праздник 2 июля Уложение честной ризы Пресвятой Владычицы нашей Богородицы во Влахерне 5 июля Матери Божьей Неустанной Помощи 11 июля Переставление блаженной Ольги, княгини Киевской 15 июля Святого равноапостольного великого князя Владимира 24 июля Святых мучеников Бориса и Глеба 25 июля Успения святой Анны, матери Пресвятой Богородицы

Церковные праздники в июле 2026 года по новому и старому стилю

После перехода большинства православных общин Украины на новый юлианский календарь даты непереходных праздников сместились на 13 дней раньше. В то же время, часть верующих продолжает пользоваться юлианским календарем.

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1 июля — святых бессеребренников и чудотворцев Космы и Дамьяна;

2 июля — Возложение честной ризы Пресвятой Владычицы нашей Богородицы во Влахерне;

3 июля — святого мученика Якинта;

4 июля — святого Андрея, архиепископа Критского; преподобной Марфы, матери святого Симеона Дивногорца;

5 июля — Матери Божьей Неустанной Помощи; преподобного Афанасия Атонского;

6 июля — преподобного Сысоя Великого;

7 июля — преподобного Фомы, что в Малее, и Акакия, о котором упоминает «Лестница»;

8 июля — святого великомученика Прокопия;

9 июля — святого великомученика Панкратия, епископа Тавроменийского;

10 июля — преподобного Антония Печерского, Киевского; святых 45 мучеников, что в Никополе Армянском; святого мученика Франциска, Мутия и Рафаила, и тех, что с ними, в Дамаске убитых;

11 июля — Переставление блаженной Ольги, княгини Киевской; святой мученицы и всехвальной Евфимии;

12 июля — святых мучеников Прокла и Иллария; преподобного Михаила Малеина;

13 июля — Собор святого архангела Гавриила; преподобного Стефана, Савваита; святого Юлиана, епископа Кеноманийского;

14 июля — святого апостола Акилы;

15 июля — святого равноапостольного великого князя Владимира; святых мучеников Кирика и Юлиты;

Главные церковные праздники в июле 2026 года / © pexels.com

16 июля — святого священномученика Антиногена и десятерых его учеников

17 июля — святой великомученицы Марины; блаженного священномученика Павла Гойдича;

18 июля — святого мученика Якинта в Амастриде; святого мученика Эмилиана; блаженного священномученика Тарсикии Мацькив;

19 июля — Святых Отцов шести Вселенских Соборов; преподобной Макрины, сестры святого Василия Великого; преподобное действие;

20 июля — святого пророка Илии;

21 июля — преподобного Симеона, Христа ради юродивого и Иоанна, сопосника его; святого пророка Иезекиила;

22 июля — святой мироносице и равноапостольной Марии Магдалины; Возвращение мощей святого священномученика Фоки;

23 июля — святого мученика Трофима, Теофила и с ними; блаженного священномученика Василия Гопко;

24 июля — святых мучеников Бориса и Глеба; святой великомученицы Кристины; преподобного Шарбеля;

25 июля — Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы; святых женщин Олимпиады и Евпраксии;

26 июля — святого священномученика Ермолая и тех, кто с ним; святых преподобномученицы Параскевы;

27 июля — святого великомученика Пантелеймона Целителя; святого Климента, архиепископа Охридского, чудотворца;

28 июля — святых апостолов и диаконов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена;

29 июля — святого мученика Калиника;

30 июля — святых апостолов Силы и Силуана, и тех, что с ними;

31 июля — Предсвятие похода с честным и животворящим Крестом Господним; святого и праведного Евдокима.

FAQ

Когда Уложение честной ризы Пресвятой Владычицы нашей Богородицы во Влахерне?

Уложение честной ризы Пресвятой Владычицы нашей Богородицы во Влахерне по новому календарю празднуют 2 июля 2026 года.

Когда празднуем блаженную Ольгу, княгину Киевскую?

День памяти блаженной Ольги, княгини Киевской, приходится на 11 июля.

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Когда День памяти святого равноапостольного великого князя Владимира?

Святого равноапостольного великого князя Владимира празднуем 15 июля по новому календарю.

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