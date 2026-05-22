Церковный календарь на июнь 2026 года: все православные праздники и важные памятные дни

В июне 2026 года православные верующие будут праздновать ряд важных церковных праздников, дней памяти святых и периодов поста. В этом материале собран полный церковный календарь на июнь 2026 г. с точными датами и основными событиями.

Татьяна Мележик
Церковный календарь на июнь 2026

Церковный календарь на июнь 2026 года / © pexels.com

В июне православное сообщество празднует немало важных праздников.

Основные церковные даты июня 2026 года

  • 1 июня — Духов день; святого мученика Юстина Философа и других;

  • 2 июня — святого Никифора, патриарха Царьградского;

  • 3 июня — святого мученика Лукилиана и тех, кто с ним;

  • 4 июня — святого Митрофана, патриарха Царьградского;

  • 5 июня — святого священномученика Доротея, епископа Тирского;

  • 6 июня — святых преподобных Висариона и Иллариона;

  • 7 июня — святого священномученика Теодота, епископа Анкирского;

  • 8 июня — Теодота Стратилата;

  • 9 июня — святого Кирилла, архиепископа Александрийского;

  • 10 июня — святого священномученика Тимофея, епископа Прусского;

  • 11 июня — святых апостолов Вартоломея и Варнавы;

  • 12 июня — святых преподобных Онуфрия Великого и Петра Атонского;

  • 13 июня — святых мучеников Акилины и Трифилия;

  • 14 июня — святого пророка Елисея;

Какие церковные праздники ждут верующих в июне 2026 года / © pexels.com

  • 15 июня — святого пророка Амоса; святого преподобного Иеронима Стридонского;

  • 16 июня — святых Отцов I-го Вселенского Собора; святого Тихона, епископа;

  • 17 июня — святых мучеников Мануила, Савела и Измаила; преподобного Ипатия;

  • 18 июня — святого мученика Леонтия;

  • 19 июня — святого апостола Иуды, брата Господня;

  • 20 июня — святого священномученика Мефодия, епископа Патарского;

  • 21 июня — святого мученика Юлиана Тарсийского;

  • 22 июня — святого священномученика Евсевия, епископа Самосатского;

  • 23 июня — святого мученицы Агриппины;

  • 24 июня — Рождество святого Иоанна Крестителя;

  • 25 июня — святой преподобной мученицы Февронии;

  • 26 июня — святого преподобного Давида Солунского;

  • 27 июня — блаженного священномученика епископа Николая (Чарнецкого); блаженного священномученика Емельяна (Ковча) и других; святого преподобного Самсона, врача;

  • 28 июня — перенесение мощей святых бессеребренников Кира и Иоанна;

  • 29 июня — святых верховных апостолов Петра и Павла;

  • 30 июня — всех святых; Собор 12 апостолов.

Православный календарь праздников на июнь 2026 для верующих является духовным ориентиром, который не только позволяет заранее организовать участие в богослужениях, но и способствует более глубокому пониманию содержания и значения каждого церковного праздника.

