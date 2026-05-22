Церковный календарь на июнь 2026 года: все православные праздники и важные памятные дни
В июне 2026 года православные верующие будут праздновать ряд важных церковных праздников, дней памяти святых и периодов поста. В этом материале собран полный церковный календарь на июнь 2026 г. с точными датами и основными событиями.
В июне православное сообщество празднует немало важных праздников.
Основные церковные даты июня 2026 года
1 июня — Духов день; святого мученика Юстина Философа и других;
2 июня — святого Никифора, патриарха Царьградского;
3 июня — святого мученика Лукилиана и тех, кто с ним;
4 июня — святого Митрофана, патриарха Царьградского;
5 июня — святого священномученика Доротея, епископа Тирского;
6 июня — святых преподобных Висариона и Иллариона;
7 июня — святого священномученика Теодота, епископа Анкирского;
8 июня — Теодота Стратилата;
9 июня — святого Кирилла, архиепископа Александрийского;
10 июня — святого священномученика Тимофея, епископа Прусского;
11 июня — святых апостолов Вартоломея и Варнавы;
12 июня — святых преподобных Онуфрия Великого и Петра Атонского;
13 июня — святых мучеников Акилины и Трифилия;
14 июня — святого пророка Елисея;
15 июня — святого пророка Амоса; святого преподобного Иеронима Стридонского;
16 июня — святых Отцов I-го Вселенского Собора; святого Тихона, епископа;
17 июня — святых мучеников Мануила, Савела и Измаила; преподобного Ипатия;
18 июня — святого мученика Леонтия;
19 июня — святого апостола Иуды, брата Господня;
20 июня — святого священномученика Мефодия, епископа Патарского;
21 июня — святого мученика Юлиана Тарсийского;
22 июня — святого священномученика Евсевия, епископа Самосатского;
23 июня — святого мученицы Агриппины;
24 июня — Рождество святого Иоанна Крестителя;
25 июня — святой преподобной мученицы Февронии;
26 июня — святого преподобного Давида Солунского;
27 июня — блаженного священномученика епископа Николая (Чарнецкого); блаженного священномученика Емельяна (Ковча) и других; святого преподобного Самсона, врача;
28 июня — перенесение мощей святых бессеребренников Кира и Иоанна;
29 июня — святых верховных апостолов Петра и Павла;
30 июня — всех святых; Собор 12 апостолов.
Православный календарь праздников на июнь 2026 для верующих является духовным ориентиром, который не только позволяет заранее организовать участие в богослужениях, но и способствует более глубокому пониманию содержания и значения каждого церковного праздника.