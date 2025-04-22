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Церковный календарь на май 2025 года: когда празднуем Вознесение Господне
Запомните даты больших церковных праздников, которые приходятся на май 2025 года. В какую дату по новому календарю мы будем праздновать Вознесение Господне?
Май 2025 года богат значимыми событиями для христианского сообщества. В течение этого месяца верующие будут чествовать Светлую неделю, праздновать Вознесение Господне, а также вспомнят Третье обретение честной главы святого Иоанна Крестителя.
Церковный календарь на май 2025 года: список праздников по новому календарю
Какие церковные праздники будут в мае 2025 года — календарь по дням:
1 мая — святого пророка Иеремии;
2 мая — святого Анатасия Великого, архиепископа Александрийского;
3 мая — святого преподобного Теодосия Печерского;
4 мая — святой мученицы Пелагии;
5 мая — святой мученицы Ирины;
6 мая — святого Иова;
7 мая — святого мученика Акакия;
8 мая — святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова; святого преподобного Арсения Великого;
9 мая — перенос мощей Николая Чудотворца; святого пророка Исаии; святого мученика Христофора;
10 мая — святого апостола Симона Зилота;
11 мая — святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славян;
12 мая — святых Эпифания и Германа;
13 мая — святой мученицы Гликерии;
14 мая — святого мученика Исидора;
15 мая — святого преподобного Пахомия Великого;
16 мая — святого преподобного Теодора Освященного, ученика святого Пахомия;
17 мая — святого апостола Андроника и других;
18 мая — святых мучеников Теодота, Петра, Дионисия, Андрея и других;
19 мая — святого священномученика Патрикия, епископа Прусского;
20 мая — святого мученика Талалея;
21 мая — святых равноапостольных Константина и Елены;
22 мая — святого мученика Василиска;
23 мая – святого преподобного исповедника Михаила; святой преподобной Евфросинии;
24 мая — святого преподобного Симеона Дивногорца; святого преподобного Никиты Переяславского;
25 мая — Третье обретение главы святого пророка Иоанна Крестителя;
26 мая — святого апостола Карпа из 70-ти;
27 мая — святого священномученика Терапонта, епископа;
28 мая — святого преподобного Никиты, епископа Халкедонского;
29 мая — Вознесение Господне; преподобной мученицы Теодосии, девы;
30 мая — святого преподобного Исаакия Далматского;
31 мая — святого апостола Иермия; святого мученика Ермея.