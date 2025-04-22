Церковный календарь на май 2025 года: когда празднуем Вознесение Господне

Церковный календарь на май 2025 года / © unsplash.com

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Май 2025 года богат значимыми событиями для христианского сообщества. В течение этого месяца верующие будут чествовать Светлую неделю, праздновать Вознесение Господне, а также вспомнят Третье обретение честной главы святого Иоанна Крестителя.

Церковный календарь на май 2025 года: список праздников по новому календарю

Какие церковные праздники будут в мае 2025 года — календарь по дням:

1 мая — святого пророка Иеремии;

2 мая — святого Анатасия Великого, архиепископа Александрийского;

3 мая — святого преподобного Теодосия Печерского;

4 мая — святой мученицы Пелагии;

5 мая — святой мученицы Ирины;

6 мая — святого Иова;

7 мая — святого мученика Акакия;

8 мая — святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова; святого преподобного Арсения Великого;

9 мая — перенос мощей Николая Чудотворца; святого пророка Исаии; святого мученика Христофора;

10 мая — святого апостола Симона Зилота;

11 мая — святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славян;

12 мая — святых Эпифания и Германа;

13 мая — святой мученицы Гликерии;

14 мая — святого мученика Исидора;

15 мая — святого преподобного Пахомия Великого;

Какие церковные праздники празднуют украинцы в мае 2025 года / © unsplash.com

16 мая — святого преподобного Теодора Освященного, ученика святого Пахомия;

17 мая — святого апостола Андроника и других;

18 мая — святых мучеников Теодота, Петра, Дионисия, Андрея и других;

19 мая — святого священномученика Патрикия, епископа Прусского;

20 мая — святого мученика Талалея;

21 мая — святых равноапостольных Константина и Елены;

22 мая — святого мученика Василиска;

23 мая – святого преподобного исповедника Михаила; святой преподобной Евфросинии;

24 мая — святого преподобного Симеона Дивногорца; святого преподобного Никиты Переяславского;

25 мая — Третье обретение главы святого пророка Иоанна Крестителя;

26 мая — святого апостола Карпа из 70-ти;

27 мая — святого священномученика Терапонта, епископа;

28 мая — святого преподобного Никиты, епископа Халкедонского;

29 мая — Вознесение Господне; преподобной мученицы Теодосии, девы;

30 мая — святого преподобного Исаакия Далматского;

31 мая — святого апостола Иермия; святого мученика Ермея.