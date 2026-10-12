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Церковный календарь на ноябрь 2026 года: когда празднуем Собор архистратига Михаила и новая дата Третьей Пречистой
Ноябрь 2026 в православном календаре наполнен важными церковными праздниками и днями памяти святых, которые посвятили свою жизнь служению Богу.
Ноябрь занимает особое место в церковном календаре и объединяет ряд значимых для православных христиан праздников и памятных дней. В течение месяца верующие чтят святых, вспоминают важные страницы истории христианства и соблюдают религиозные обычаи, которые из поколения в поколение передаются и сохраняют свое значение в духовной жизни Церкви.
Главные церковные праздники ноября 2026 года
|
Дата
|
Праздник
|
8 ноября
|
Собор архистратига Михаила
|
21 ноября
|
Введение в храм Пресвятой Богородицы (Третья Пречистая)
|
30 ноября
|
память апостола Андрея Первозванного
Церковные праздники в ноябре 2026 года по новому стилю
1 ноября — Бессеребренников и чудотворцев Космы и Дамьяна;
2 ноября — мучеников Акиндина, Пигасия, Афтония, Элпидифора и других;
3 ноября — мучеников Акепсима, Иосифа и Айтала;
4 ноября — преподобного Иоаникия Великого; мучеников Никандра и Ермея;
5 ноября — мучеников Галактиона и Эпистимы;
6 ноября — исповедника Павла, епископа Царьградского;
7 ноября — преподобной Иосафаты Гордашевской; 33-х мучеников в Мелитине;
8 ноября — Собор архистратига Михаила;
9 ноября — преподобные Матроны и Теоктисты;
10 ноября — апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и тех, кто с ними;
11 ноября — мучеников Мины, Виктора и Винкентия; преподобного Теодора Студита;
12 ноября — священномученика Иосафата, архиепископа Полоцкого;
13 ноября — святого Иоанна Златоустого, архиепископа Царьградского;
14 ноября — апостола Филиппа;
15 ноября — исповедников Гурина, Самона и Авива;
16 ноября — апостола и евангелиста Матея;
17 ноября — Григория, епископа Неокесарийского;
18 ноября — мучеников Платона и Романа;
19 ноября — пророка Авдия; мученика Варлаама;
20 ноября — преподобного Григория Декаполита;
21 ноября — Введение в храм Пресвятой Богородицы;
22 ноября — апостола Филимона и тех, кто с ним;
23 ноября — святых Амфилохия и Григория епископов;
24 ноября — великомученицы Екатерины; великомученика Меркурия;
25 ноября — священномученика Петра; Климент папы;
26 ноября — преподобного Алипия столбника;
27 ноября — великомученика Якова Персиянина; преподобного Палладия;
28 ноября — преподобномученика Стефана Нового; мученика Иринарха;
29 ноября — мучеников Парамона и Филумена;
30 ноября — апостола Андрея Первозванного.
FAQ
Какие церковные праздники отмечают в ноябре 2026 года?
В ноябре 2026 года православные верующие будут праздновать несколько важных церковных праздников и дней памяти святых. Среди них — Собор архистратига Михаила 8 ноября и Введение в храм Пресвятой Богородицы 21 ноября по новому церковному календарю.
Когда начинается Рождественский пост в 2026 году?
Рождественский пост у православных верующих, придерживающихся нового юлианского календаря, начинается 15 ноября 2026 года и продолжается до 24 декабря включительно. Это период духовной подготовки к Рождеству Христову.