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Разное
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Церковный календарь на ноябрь 2026 года: когда празднуем Собор архистратига Михаила и новая дата Третьей Пречистой

Ноябрь 2026 в православном календаре наполнен важными церковными праздниками и днями памяти святых, которые посвятили свою жизнь служению Богу.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Церковный календарь на ноябрь 2026

Церковный календарь на ноябрь 2026 года / © ТСН

Ноябрь занимает особое место в церковном календаре и объединяет ряд значимых для православных христиан праздников и памятных дней. В течение месяца верующие чтят святых, вспоминают важные страницы истории христианства и соблюдают религиозные обычаи, которые из поколения в поколение передаются и сохраняют свое значение в духовной жизни Церкви.

Главные церковные праздники ноября 2026 года

Дата

Праздник

8 ноября

Собор архистратига Михаила

21 ноября

Введение в храм Пресвятой Богородицы (Третья Пречистая)

30 ноября

память апостола Андрея Первозванного

Церковные праздники в ноябре 2026 года по новому стилю

  • 1 ноября — Бессеребренников и чудотворцев Космы и Дамьяна;

  • 2 ноября — мучеников Акиндина, Пигасия, Афтония, Элпидифора и других;

  • 3 ноября — мучеников Акепсима, Иосифа и Айтала;

  • 4 ноября — преподобного Иоаникия Великого; мучеников Никандра и Ермея;

  • 5 ноября — мучеников Галактиона и Эпистимы;

  • 6 ноября — исповедника Павла, епископа Царьградского;

  • 7 ноября — преподобной Иосафаты Гордашевской; 33-х мучеников в Мелитине;

  • 8 ноября — Собор архистратига Михаила;

  • 9 ноября — преподобные Матроны и Теоктисты;

  • 10 ноября — апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и тех, кто с ними;

  • 11 ноября — мучеников Мины, Виктора и Винкентия; преподобного Теодора Студита;

  • 12 ноября — священномученика Иосафата, архиепископа Полоцкого;

  • 13 ноября — святого Иоанна Златоустого, архиепископа Царьградского;

  • 14 ноября — апостола Филиппа;

  • 15 ноября — исповедников Гурина, Самона и Авива;

Какие церковные праздники в ноябре 2026 года по новому календарю / © pexels.com

Какие церковные праздники в ноябре 2026 года по новому календарю / © pexels.com

  • 16 ноября — апостола и евангелиста Матея;

  • 17 ноября — Григория, епископа Неокесарийского;

  • 18 ноября — мучеников Платона и Романа;

  • 19 ноября — пророка Авдия; мученика Варлаама;

  • 20 ноября — преподобного Григория Декаполита;

  • 21 ноября — Введение в храм Пресвятой Богородицы;

  • 22 ноября — апостола Филимона и тех, кто с ним;

  • 23 ноября — святых Амфилохия и Григория епископов;

  • 24 ноября — великомученицы Екатерины; великомученика Меркурия;

  • 25 ноября — священномученика Петра; Климент папы;

  • 26 ноября — преподобного Алипия столбника;

  • 27 ноября — великомученика Якова Персиянина; преподобного Палладия;

  • 28 ноября — преподобномученика Стефана Нового; мученика Иринарха;

  • 29 ноября — мучеников Парамона и Филумена;

  • 30 ноября — апостола Андрея Первозванного.

FAQ

Какие церковные праздники отмечают в ноябре 2026 года?

В ноябре 2026 года православные верующие будут праздновать несколько важных церковных праздников и дней памяти святых. Среди них — Собор архистратига Михаила 8 ноября и Введение в храм Пресвятой Богородицы 21 ноября по новому церковному календарю.

Когда начинается Рождественский пост в 2026 году?

Рождественский пост у православных верующих, придерживающихся нового юлианского календаря, начинается 15 ноября 2026 года и продолжается до 24 декабря включительно. Это период духовной подготовки к Рождеству Христову.

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