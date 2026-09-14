- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 254
- Время на прочтение
- 2 мин
Церковный календарь на октябрь 2026 года: новая дата Покрова Пресвятой Богородицы
Октябрь 2026 года в церковном календаре обозначен многочисленными датами чествования святых, чьи жизни, вера и духовные подвиги на протяжении веков вдохновляют христиан и служат для них примером.
Октябрь занимает важное место в церковном календаре и богатый памятными для христиан даты. В течение этого месяца верующие вспоминают выдающиеся события христианской истории, чтят святых и обращаются к духовным традициям, которые на протяжении веков остаются неотъемлемой частью церковной жизни.
Главные церковные праздники октября 2026 года
|
Дата
|
Праздник
|
1 октября
|
Покров Пресвятой Богородицы
|
26 октября
|
Великомученика Димитрия Мироточца
Церковные праздники в октябре 2026 года по новому стилю
1 октября — Покров Пресвятой Богородицы;
2 октября — священномученика Киприана; мученицы Юстины; преподобного Андрея;
3 октября — священномученика Дионисия Ареопатига;
4 октября — священномученика Еротея, епископа Атенского;
5 октября — мученицы Харитины;
6 октября — апостола Фомы;
7 октября — мучеников Сергея и Вакха;
8 октября — преподобной Пелагии;
9 октября — апостола Иакова Алфеева;
10 октября — мучеников Евлампия и Евлампии, сестры его;
11 октября — апостола Филиппа, диакона; преподобного Теофана, епископа Никейского;
12 октября — мучеников Прова, Тараха и Андроника; преподобного Космы;
13 октября — мучеников Карпа, Папиллы и Агатоники;
14 октября — преподобной Параскевы Терновской; мучеников Назария и других;
15 октября — преподобного Евтимия; преподобномученика Лукиана;
16 октября — мученика Лонгина, сотника;
17 октября — пророка Осии; преподобномученика Андрея Критского;
18 октября — апостола и евангелиста Луки;
19 октября — священномученика Теодора Ромжи; пророка Иоила; мученика Уара;
20 октября — великомученика Артемия;
21 октября — преподобного Иллариона Великого;
22 октября — святого Аверкия, епископа Ерапольского;
23 октября — апостола Иакова, брата Господня;
24 октября — мучеников Ареты и других;
25 октября — мучеников Маркияна и Мартирия;
26 октября — великомученика Димитрия Мироточца;
27 октября — мученика Нестора; мучениц Капитолины и Еротииды;
28 октября — мучеников Терентия и Неонилы; мученицы Параскевы, что в Иконии;
29 октября — преподобной Анастасии; преподобного Аврамия Ростовского;
30 октября — мучеников Зиновия и Зиновии, сестры его;
31 октября — апостолов Стахия, Амплия и других; мученика Елимаха.
FAQ
Какие церковные праздники будут в октябре 2026 года?
В октябре 2026 церковный календарь содержит немало важных праздников и дней памяти святых. Одной из главных дат месяца является Покров Пресвятой Богородицы, отмечаемый 1 октября. Также 6 октября чествуют апостола Тому, 18 октября — апостола и евангелиста Луку, а 26 октября — великомученика Димитрия Мироточца.
Когда пост в октябре 2026?
Многодневного церковного поста в октябре 2026 года нет. Верующие соблюдают традиционные однодневные посты в среду и пятницу. Следующий длительный пост — Рождественский — начнется 15 ноября и продлится до 24 декабря 2026 года.