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Дата публикации
Категория
Разное
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Церковный календарь на октябрь 2026 года: новая дата Покрова Пресвятой Богородицы

Октябрь 2026 года в церковном календаре обозначен многочисленными датами чествования святых, чьи жизни, вера и духовные подвиги на протяжении веков вдохновляют христиан и служат для них примером.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Церковный календарь на октябрь 2026

Церковный календарь на октябрь 2026 года / © pexels.com

Октябрь занимает важное место в церковном календаре и богатый памятными для христиан даты. В течение этого месяца верующие вспоминают выдающиеся события христианской истории, чтят святых и обращаются к духовным традициям, которые на протяжении веков остаются неотъемлемой частью церковной жизни.

Главные церковные праздники октября 2026 года

Дата

Праздник

1 октября

Покров Пресвятой Богородицы

26 октября

Великомученика Димитрия Мироточца

Церковные праздники в октябре 2026 года по новому стилю

  • 1 октября — Покров Пресвятой Богородицы;

  • 2 октября — священномученика Киприана; мученицы Юстины; преподобного Андрея;

  • 3 октября — священномученика Дионисия Ареопатига;

  • 4 октября — священномученика Еротея, епископа Атенского;

  • 5 октября — мученицы Харитины;

  • 6 октября — апостола Фомы;

  • 7 октября — мучеников Сергея и Вакха;

  • 8 октября — преподобной Пелагии;

  • 9 октября — апостола Иакова Алфеева;

  • 10 октября — мучеников Евлампия и Евлампии, сестры его;

  • 11 октября — апостола Филиппа, диакона; преподобного Теофана, епископа Никейского;

  • 12 октября — мучеников Прова, Тараха и Андроника; преподобного Космы;

  • 13 октября — мучеников Карпа, Папиллы и Агатоники;

  • 14 октября — преподобной Параскевы Терновской; мучеников Назария и других;

  • 15 октября — преподобного Евтимия; преподобномученика Лукиана;

Церковные праздники в октябре 2026 года по новому стилю / © pexels.com

Церковные праздники в октябре 2026 года по новому стилю / © pexels.com

  • 16 октября — мученика Лонгина, сотника;

  • 17 октября — пророка Осии; преподобномученика Андрея Критского;

  • 18 октября — апостола и евангелиста Луки;

  • 19 октября — священномученика Теодора Ромжи; пророка Иоила; мученика Уара;

  • 20 октября — великомученика Артемия;

  • 21 октября — преподобного Иллариона Великого;

  • 22 октября — святого Аверкия, епископа Ерапольского;

  • 23 октября — апостола Иакова, брата Господня;

  • 24 октября — мучеников Ареты и других;

  • 25 октября — мучеников Маркияна и Мартирия;

  • 26 октября — великомученика Димитрия Мироточца;

  • 27 октября — мученика Нестора; мучениц Капитолины и Еротииды;

  • 28 октября — мучеников Терентия и Неонилы; мученицы Параскевы, что в Иконии;

  • 29 октября — преподобной Анастасии; преподобного Аврамия Ростовского;

  • 30 октября — мучеников Зиновия и Зиновии, сестры его;

  • 31 октября — апостолов Стахия, Амплия и других; мученика Елимаха.

FAQ

Какие церковные праздники будут в октябре 2026 года?

В октябре 2026 церковный календарь содержит немало важных праздников и дней памяти святых. Одной из главных дат месяца является Покров Пресвятой Богородицы, отмечаемый 1 октября. Также 6 октября чествуют апостола Тому, 18 октября — апостола и евангелиста Луку, а 26 октября — великомученика Димитрия Мироточца.

Когда пост в октябре 2026?

Многодневного церковного поста в октябре 2026 года нет. Верующие соблюдают традиционные однодневные посты в среду и пятницу. Следующий длительный пост — Рождественский — начнется 15 ноября и продлится до 24 декабря 2026 года.

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