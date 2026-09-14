Церковный календарь на октябрь 2026 года: новая дата Покрова Пресвятой Богородицы

Церковный календарь на октябрь 2026 года / © pexels.com

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Октябрь занимает важное место в церковном календаре и богатый памятными для христиан даты. В течение этого месяца верующие вспоминают выдающиеся события христианской истории, чтят святых и обращаются к духовным традициям, которые на протяжении веков остаются неотъемлемой частью церковной жизни.

Главные церковные праздники октября 2026 года

Дата Праздник 1 октября Покров Пресвятой Богородицы 26 октября Великомученика Димитрия Мироточца

Церковные праздники в октябре 2026 года по новому стилю

1 октября — Покров Пресвятой Богородицы ;

2 октября — священномученика Киприана; мученицы Юстины; преподобного Андрея;

3 октября — священномученика Дионисия Ареопатига;

4 октября — священномученика Еротея, епископа Атенского;

5 октября — мученицы Харитины;

6 октября — апостола Фомы;

7 октября — мучеников Сергея и Вакха;

8 октября — преподобной Пелагии;

9 октября — апостола Иакова Алфеева;

10 октября — мучеников Евлампия и Евлампии, сестры его;

11 октября — апостола Филиппа, диакона; преподобного Теофана, епископа Никейского;

12 октября — мучеников Прова, Тараха и Андроника; преподобного Космы;

13 октября — мучеников Карпа, Папиллы и Агатоники;

14 октября — преподобной Параскевы Терновской; мучеников Назария и других;

15 октября — преподобного Евтимия; преподобномученика Лукиана;

Церковные праздники в октябре 2026 года по новому стилю / © pexels.com

16 октября — мученика Лонгина, сотника;

17 октября — пророка Осии; преподобномученика Андрея Критского;

18 октября — апостола и евангелиста Луки;

19 октября — священномученика Теодора Ромжи; пророка Иоила; мученика Уара;

20 октября — великомученика Артемия;

21 октября — преподобного Иллариона Великого;

22 октября — святого Аверкия, епископа Ерапольского;

23 октября — апостола Иакова, брата Господня;

24 октября — мучеников Ареты и других;

25 октября — мучеников Маркияна и Мартирия;

26 октября — великомученика Димитрия Мироточца;

27 октября — мученика Нестора; мучениц Капитолины и Еротииды;

28 октября — мучеников Терентия и Неонилы; мученицы Параскевы, что в Иконии;

29 октября — преподобной Анастасии; преподобного Аврамия Ростовского;

30 октября — мучеников Зиновия и Зиновии, сестры его;

31 октября — апостолов Стахия, Амплия и других; мученика Елимаха.

FAQ

Какие церковные праздники будут в октябре 2026 года?

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В октябре 2026 церковный календарь содержит немало важных праздников и дней памяти святых. Одной из главных дат месяца является Покров Пресвятой Богородицы, отмечаемый 1 октября. Также 6 октября чествуют апостола Тому, 18 октября — апостола и евангелиста Луку, а 26 октября — великомученика Димитрия Мироточца.

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Когда пост в октябре 2026?

Многодневного церковного поста в октябре 2026 года нет. Верующие соблюдают традиционные однодневные посты в среду и пятницу. Следующий длительный пост — Рождественский — начнется 15 ноября и продлится до 24 декабря 2026 года.

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