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Категория
Разное
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Церковный календарь на сентябрь 2026 года: когда празднуем Рождество Пресвятой Богородицы или Вторую Пречистую

В церковном календаре на сентябрь 2026 года собрано много дней памяти святых, ставших духовными указателями для поколений христиан.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Церковный календарь на сентябрь 2026 года

Церковный календарь на сентябрь 2026 года / © pexels.com

Сентябрь в церковном календаре является особым периодом, знаменующим начало нового литургического года. Именно в этом месяце христиане чтят Рождество Пресвятой Богородицы, через которую человечество получило надежду на спасение, а также празднуют Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

Главные церковные праздники сентября 2026 года

Дата

Праздник

8 сентября

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Пресвятой Девы Марии

14 сентября

Воздвижение честного и животворящего Креста Господня

17 сентября

святой мученицы Софии и трех ее дочерей: Веры, Надежды и Любви

23 сентября

Зачатие честного и славного пророка, предтечи Иоанна Крестителя

26 сентября

Переставление святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова

Церковные праздники в сентябре 2026 года по новому стилю

  • 1 сентября — преподобного Симеона Столпника и матери его; Собор Пресвятой Богородицы в Миясинах;

  • 2 сентября — святого мученика Маманта; преподобного Иоанна Посника, патриарха Царьградского;

  • 3 сентября — святого священномученика Антима, епископа Никомидийского; преподобного Теоктиста, исповедника великого Евтимия;

  • 4 сентября — святого священномученика Вавилы, епископа Антиохийского; святого пророка и боговидца Моисея;

  • 5 сентября — святого пророка Захарии, отца Иоанна Крестителя; преподобной Весы из Калькутты;

  • 6 сентября — святого мученика Евдоксия и с ним; преподобного Архипа.;

  • 7 сентября — святого мученика Созонта;

  • 8 сентября — Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодивы Марии (Вторая Пречистая);

  • 9 сентября — святых и праведных богоотцов Иоакима и Анны; святого мученика Севериана;

  • 10 сентября — святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры;

  • 11 сентября — преподобной Теодоры Александрийской;

  • 12 сентября — святого священномученика Автонома;

  • 13 сентября — святого священномученика Корнилия сотника;

  • 14 сентября — Воздвижение честного и животворящего Креста Господня;

  • 15 сентября — святого великомученика Никиты;

Церковный календарь по новому стилю на сентябрь 2026 года / © pexels.com

Церковный календарь по новому стилю на сентябрь 2026 года / © pexels.com

  • 16 сентября — святой великомученицы Евфимии Всевальной;

  • 17 сентября — святой мученицы Софии и трех ее дочерей: Веры, Надежды и Любви;

  • 18 сентября — преподобного Евмения, епископа Гортинского, чудотворца;

  • 19 сентября — святых мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта;

  • 20 сентября — святого мученика и исповедника великого князя Михаила и боярина его Теодора, черниговских чудотворцев; святого великомучника Евстратия и с ним;

  • 21 сентября — святого апостола Кодрата в Магнисии;

  • 22 сентября — святого священномучника Фоки, епископа Синопийского; святого пророка Ионы;
    преподобного Ионы, пресвитера;

  • 23 сентября — Зачатие честного и славного пророка, предтечи Иоанна Крестителя;

  • 24 сентября — святого первомученика и равноапостольного Текли;

  • 25 сентября — преподобной Евфросинии;

  • 26 сентября — Переставление святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова;

  • 27 сентября — святого мученика Калистрата и жены его; преподобного Нила, основателя и игумена монастыря Криптоферратского;

  • 28 сентября — преподобного исповедника Харитона; святого Вячеслава, князя чешского; Собор преподобных отцов Печерских, покоящихся в ближних пещерах; прпеподобного Антония;
    блаженного священномучника Никиты Будки;

  • 29 сентября — преподобного Кирияка, отшельника;

  • 30 сентября — святого священномученика Григория, епископа Армении.

FAQ

Когда Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии или Вторая Пречистая?

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии по новому календарю празднуют 8 сентября 2026 года.

Когда празднуем Воздвижение честного и животворящего Креста Господня?

Воздвижение честного и животворящего Креста Господня приходится на 14 сентября.

Когда Зачатие честного и славного пророка, предтечи Иоанна Крестителя?

Зачатие честного и славного пророка, предтечи Иоанна Крестителя празднуем 23 сентября по новому календарю.

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