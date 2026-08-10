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Церковный календарь на сентябрь 2026 года: когда празднуем Рождество Пресвятой Богородицы или Вторую Пречистую
В церковном календаре на сентябрь 2026 года собрано много дней памяти святых, ставших духовными указателями для поколений христиан.
Сентябрь в церковном календаре является особым периодом, знаменующим начало нового литургического года. Именно в этом месяце христиане чтят Рождество Пресвятой Богородицы, через которую человечество получило надежду на спасение, а также празднуют Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.
Главные церковные праздники сентября 2026 года
|
Дата
|
Праздник
|
8 сентября
|
Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Пресвятой Девы Марии
|
14 сентября
|
Воздвижение честного и животворящего Креста Господня
|
17 сентября
|
святой мученицы Софии и трех ее дочерей: Веры, Надежды и Любви
|
23 сентября
|
Зачатие честного и славного пророка, предтечи Иоанна Крестителя
|
26 сентября
|
Переставление святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова
Церковные праздники в сентябре 2026 года по новому стилю
1 сентября — преподобного Симеона Столпника и матери его; Собор Пресвятой Богородицы в Миясинах;
2 сентября — святого мученика Маманта; преподобного Иоанна Посника, патриарха Царьградского;
3 сентября — святого священномученика Антима, епископа Никомидийского; преподобного Теоктиста, исповедника великого Евтимия;
4 сентября — святого священномученика Вавилы, епископа Антиохийского; святого пророка и боговидца Моисея;
5 сентября — святого пророка Захарии, отца Иоанна Крестителя; преподобной Весы из Калькутты;
6 сентября — святого мученика Евдоксия и с ним; преподобного Архипа.;
7 сентября — святого мученика Созонта;
8 сентября — Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодивы Марии (Вторая Пречистая);
9 сентября — святых и праведных богоотцов Иоакима и Анны; святого мученика Севериана;
10 сентября — святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры;
11 сентября — преподобной Теодоры Александрийской;
12 сентября — святого священномученика Автонома;
13 сентября — святого священномученика Корнилия сотника;
14 сентября — Воздвижение честного и животворящего Креста Господня;
15 сентября — святого великомученика Никиты;
16 сентября — святой великомученицы Евфимии Всевальной;
17 сентября — святой мученицы Софии и трех ее дочерей: Веры, Надежды и Любви;
18 сентября — преподобного Евмения, епископа Гортинского, чудотворца;
19 сентября — святых мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта;
20 сентября — святого мученика и исповедника великого князя Михаила и боярина его Теодора, черниговских чудотворцев; святого великомучника Евстратия и с ним;
21 сентября — святого апостола Кодрата в Магнисии;
22 сентября — святого священномучника Фоки, епископа Синопийского; святого пророка Ионы;
преподобного Ионы, пресвитера;
23 сентября — Зачатие честного и славного пророка, предтечи Иоанна Крестителя;
24 сентября — святого первомученика и равноапостольного Текли;
25 сентября — преподобной Евфросинии;
26 сентября — Переставление святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова;
27 сентября — святого мученика Калистрата и жены его; преподобного Нила, основателя и игумена монастыря Криптоферратского;
28 сентября — преподобного исповедника Харитона; святого Вячеслава, князя чешского; Собор преподобных отцов Печерских, покоящихся в ближних пещерах; прпеподобного Антония;
блаженного священномучника Никиты Будки;
29 сентября — преподобного Кирияка, отшельника;
30 сентября — святого священномученика Григория, епископа Армении.
FAQ
Когда Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии или Вторая Пречистая?
Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии по новому календарю празднуют 8 сентября 2026 года.
Когда празднуем Воздвижение честного и животворящего Креста Господня?
Воздвижение честного и животворящего Креста Господня приходится на 14 сентября.
Когда Зачатие честного и славного пророка, предтечи Иоанна Крестителя?
Зачатие честного и славного пророка, предтечи Иоанна Крестителя празднуем 23 сентября по новому календарю.