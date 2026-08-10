Церковный календарь на сентябрь 2026 года: когда празднуем Рождество Пресвятой Богородицы или Вторую Пречистую

Церковный календарь на сентябрь 2026 года / © pexels.com

Реклама

Сентябрь в церковном календаре является особым периодом, знаменующим начало нового литургического года. Именно в этом месяце христиане чтят Рождество Пресвятой Богородицы, через которую человечество получило надежду на спасение, а также празднуют Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

Главные церковные праздники сентября 2026 года

Дата Праздник 8 сентября Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Пресвятой Девы Марии 14 сентября Воздвижение честного и животворящего Креста Господня 17 сентября святой мученицы Софии и трех ее дочерей: Веры, Надежды и Любви 23 сентября Зачатие честного и славного пророка, предтечи Иоанна Крестителя 26 сентября Переставление святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова

Церковные праздники в сентябре 2026 года по новому стилю

1 сентября — преподобного Симеона Столпника и матери его; Собор Пресвятой Богородицы в Миясинах;

2 сентября — святого мученика Маманта; преподобного Иоанна Посника, патриарха Царьградского;

3 сентября — святого священномученика Антима, епископа Никомидийского; преподобного Теоктиста, исповедника великого Евтимия;

4 сентября — святого священномученика Вавилы, епископа Антиохийского; святого пророка и боговидца Моисея;

5 сентября — святого пророка Захарии, отца Иоанна Крестителя; преподобной Весы из Калькутты;

6 сентября — святого мученика Евдоксия и с ним; преподобного Архипа.;

7 сентября — святого мученика Созонта;

8 сентября — Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодивы Марии (Вторая Пречистая);

9 сентября — святых и праведных богоотцов Иоакима и Анны; святого мученика Севериана;

10 сентября — святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры;

11 сентября — преподобной Теодоры Александрийской;

12 сентября — святого священномученика Автонома;

13 сентября — святого священномученика Корнилия сотника;

14 сентября — Воздвижение честного и животворящего Креста Господня;

15 сентября — святого великомученика Никиты;

Церковный календарь по новому стилю на сентябрь 2026 года / © pexels.com

16 сентября — святой великомученицы Евфимии Всевальной;

17 сентября — святой мученицы Софии и трех ее дочерей: Веры, Надежды и Любви;

18 сентября — преподобного Евмения, епископа Гортинского, чудотворца;

19 сентября — святых мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта;

20 сентября — святого мученика и исповедника великого князя Михаила и боярина его Теодора, черниговских чудотворцев; святого великомучника Евстратия и с ним;

21 сентября — святого апостола Кодрата в Магнисии;

22 сентября — святого священномучника Фоки, епископа Синопийского; святого пророка Ионы;

преподобного Ионы, пресвитера;

23 сентября — Зачатие честного и славного пророка, предтечи Иоанна Крестителя;

24 сентября — святого первомученика и равноапостольного Текли;

25 сентября — преподобной Евфросинии;

26 сентября — Переставление святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова;

27 сентября — святого мученика Калистрата и жены его; преподобного Нила, основателя и игумена монастыря Криптоферратского;

28 сентября — преподобного исповедника Харитона; святого Вячеслава, князя чешского; Собор преподобных отцов Печерских, покоящихся в ближних пещерах; прпеподобного Антония;

блаженного священномучника Никиты Будки;

29 сентября — преподобного Кирияка, отшельника;

30 сентября — святого священномученика Григория, епископа Армении.

FAQ

Когда Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии или Вторая Пречистая?

Реклама

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии по новому календарю празднуют 8 сентября 2026 года.

Реклама

Когда празднуем Воздвижение честного и животворящего Креста Господня?

Воздвижение честного и животворящего Креста Господня приходится на 14 сентября.

Когда Зачатие честного и славного пророка, предтечи Иоанна Крестителя?

Зачатие честного и славного пророка, предтечи Иоанна Крестителя празднуем 23 сентября по новому календарю.

Реклама

Новости партнеров