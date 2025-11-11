- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 1484
- Время на прочтение
- 2 мин
Цифра "7 кг" на стиральной машине — это вес сухого или мокрого белья: как рассчитать нагрузку
Сколько белья действительно нужно загружать в барабан и как правильно это делать. Следование таким простым советам поможет избежать поломок, и ваша стиралка будет служить вечно.
Когда мы покупаем стиральную машину, всегда обращаем внимание на ее вместимость — 5, 7, 9 или даже 10 килограмм. Но мало кто задумывается, что значит эта цифра на самом деле. Речь идет о весе сухого белья перед стиркой или уже о вещах после намокания? Ведь от правильного ответа зависит не только качество стирки, но и время службы самой техники.
Что означает «7 кг» в стиральной машине
Отметка «7 кг» на стиральной машине означает вес сухого белья, которое можно загрузить в барабан до начала стирки. То есть если вы взвесите белье после того, как оно намокнет, его масса будет значительно больше — примерно вдвое или даже втрое.
Например, 7 кг сухого хлопкового белья после намокания будут весить до 14–18 кг. Именно поэтому производители указывают максимальную нагрузку на сухую одежду — это тот объем, который машина может эффективно постирать без перегрузки двигателя и подшипников.
Почему важно не перегружать барабан
Многие пользователи ошибочно пытаются втиснуть в барабан больше вещей, думая, что немного лишнего веса не повредит. На самом деле это приводит к:
преждевременному износу двигателя;
поломке амортизаторов;
некачественной стирке, порошок не вымывается полностью;
появлению посторонних звуков и вибраций.
Поэтому если машинка рассчитана на 7 кг сухого белья, оптимально загружать его на 80–90% от этого объема, особенно когда вещи тяжелые — полотенца, джинсы, постельные принадлежности.
Как определить 7 кг белья без весов — на глаз
Конечно, никто не взвешивает белье перед каждой стиркой. Но есть простые ориентиры:
Постельное белье, 1 комплект — около 2,5 кг.
Джинсы, 1 пара — примерно 0,8–1 кг.
Футболка — до 0,3 кг.
Банное полотенце — до 0,8 кг.
Свитер или худи — до 1 кг.
Если вы наполнили барабан так, что между бельем и верхним краем осталась ладонь свободного пространства — это идеальная загрузка.
Зависимость загрузки от программы стирки
Не все программы рассчитаны на полную емкость, например:
Хлопок, смешанные ткани — можно загружать 100% объема.
Синтетика — не более 3–4 кг.
Деликатная стирка, шерсть, шелк — максимум 2 кг.
Быстрая стирка — 1,5–2 кг, иначе белье не успеет хорошо постираться и прополоскаться.
Чтобы не повредить барабан и продлить жизнь машине:
не трамбуйте вещи руками;
чередуйте большие и малые вещи для равномерного распределения веса;
регулярно очищайте фильтр и манжету;
не запускайте стирку с пустым барабаном без необходимости.