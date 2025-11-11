Сколько можно загружать вещей в стиралку / © Freepik

Когда мы покупаем стиральную машину, всегда обращаем внимание на ее вместимость — 5, 7, 9 или даже 10 килограмм. Но мало кто задумывается, что значит эта цифра на самом деле. Речь идет о весе сухого белья перед стиркой или уже о вещах после намокания? Ведь от правильного ответа зависит не только качество стирки, но и время службы самой техники.

Что означает «7 кг» в стиральной машине

Отметка «7 кг» на стиральной машине означает вес сухого белья, которое можно загрузить в барабан до начала стирки. То есть если вы взвесите белье после того, как оно намокнет, его масса будет значительно больше — примерно вдвое или даже втрое.

Например, 7 кг сухого хлопкового белья после намокания будут весить до 14–18 кг. Именно поэтому производители указывают максимальную нагрузку на сухую одежду — это тот объем, который машина может эффективно постирать без перегрузки двигателя и подшипников.

Почему важно не перегружать барабан

Многие пользователи ошибочно пытаются втиснуть в барабан больше вещей, думая, что немного лишнего веса не повредит. На самом деле это приводит к:

преждевременному износу двигателя;

поломке амортизаторов;

некачественной стирке, порошок не вымывается полностью;

появлению посторонних звуков и вибраций.

Поэтому если машинка рассчитана на 7 кг сухого белья, оптимально загружать его на 80–90% от этого объема, особенно когда вещи тяжелые — полотенца, джинсы, постельные принадлежности.

Как определить 7 кг белья без весов — на глаз

Конечно, никто не взвешивает белье перед каждой стиркой. Но есть простые ориентиры:

Постельное белье, 1 комплект — около 2,5 кг.

Джинсы, 1 пара — примерно 0,8–1 кг.

Футболка — до 0,3 кг.

Банное полотенце — до 0,8 кг.

Свитер или худи — до 1 кг.

Если вы наполнили барабан так, что между бельем и верхним краем осталась ладонь свободного пространства — это идеальная загрузка.

Зависимость загрузки от программы стирки

Не все программы рассчитаны на полную емкость, например:

Хлопок, смешанные ткани — можно загружать 100% объема.

Синтетика — не более 3–4 кг.

Деликатная стирка, шерсть, шелк — максимум 2 кг.

Быстрая стирка — 1,5–2 кг, иначе белье не успеет хорошо постираться и прополоскаться.

Чтобы не повредить барабан и продлить жизнь машине: