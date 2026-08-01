Как отличить кабачки от цуккини

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На полках магазинов и рынков часто можно увидеть два похожих овоща — кабачок и цуккини. Многие считают, что это совершенно разные культуры, в то время как другие убеждены, что разница только в названии. На самом деле истина находится посредине.

В материале ТСН.ua рассказываем, чем кабачок отличается от цуккини, являются ли они разными овощами и какой из них лучше подходит для разных блюд.

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Кабачок и цуккини — это не разные овощи

Главный факт, который следует знать: цуккини — это разновидность кабачка. Оба овоща принадлежат к одному виду — тыкве обычной (Cucurbita pepo).

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Другими словами, каждый цуккини является кабачком, но не каждый кабачок можно назвать цуккини. Название «цуккини» происходит из итальянского языка (zucchini) и буквально означает «маленькую тыкву». Именно в Италии были выведены сорта, известные сегодня во всем мире под этим названием.

Как отличить кабачок от цуккини

Несмотря на общее происхождение, эти овощи имеют ряд характерных отличий.

Цвет кожуры

Классический кабачок обычно имеет светло-зеленую, беловатую или желтоватую кожуру. Цуккини чаще всего темно-зеленые, хотя существуют также желтые, полосатые и почти черные сорта. Именно насыщенный зеленый цвет стал его своеобразной «визиткой».

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Размер и форма

Кабачки обычно больше и толще. Если их не собрать вовремя, они могут вырасти до больших размеров. Цуккини остаются более компактными, имеют более ровную цилиндрическую форму и реже перерастают. Именно молодые плоды чаще всего используют в кулинарии.

Кожица

Еще одно заметное отличие — толщина кожуры. У обычных кабачков она быстрее грубеет во время созревания, поэтому перед приготовлением ее нередко срезают. У цуккини даже зрелые плоды часто имеют тонкую и нежную кожуру, которую можно не очищать.

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Мякоть и семена

У молодых цуккини мякоть более плотная, сочная и однородная, а семена мелкие и почти незаметные. У больших кабачков семена быстрее становятся твердыми, а середина — более рыхлой, поэтому перед приготовлением ее иногда удаляют.

Чем отличается вкус

Оба овоща имеют достаточно нейтральный вкус, однако небольшие отличия все же существуют. Цукини характеризуются более нежной текстурой и легким сладковатым привкусом.

Обычный кабачок имеет более мягкий вкус и после термической обработки становится более сочным. Поэтому многие повара используют цуккини для блюд, где важно сохранить форму овоща.

Что полезнее?

С точки зрения пищевой ценности разница минимальна.

И кабачки, и цуккини содержат:

много воды;

клетчатку;

витамин C;

калий;

магний;

витамины группы B

Цуккини иногда содержат чуть больше антиоксидантов благодаря более темной кожуре, однако существенной разницы для здорового человека нет. Оба овоща низкокалорийны, легко усваиваются и отлично подходят для диетического питания.

Что лучше использовать для приготовления

Выбор зависит от блюда.

Цуккини идеально подходят для:

салатов;

запекания;

гриля;

пасты из овощей;

фарширование;

овощных чипсов.

Кабачки чаще используют для:

оладий;

кабачковой икры;

овощного рагу;

крем-супов;

тушеных блюд;

запеканок.

На самом деле, в большинстве рецептов эти овощи легко заменяют друг друга.

Почему цуккини стоят дороже

Многие покупатели замечают, что цуккини нередко имеют более высокую цену.

Причин несколько:

плоды собирают молодыми;

они имеют более привлекательный внешний вид;

дольше сохраняют товарный вид;

пользуются высоким спросом среди поклонников здорового питания.

Поэтому стоимость цуккини обычно выше, хотя их пищевая ценность почти не отличается от обычных кабачков.

Что выбрать — кабачок или цуккини?

Если требуется универсальный овощ для тушения, оладий или консервации, отличным выбором станет классический кабачок. Для блюд, где важны хороший внешний вид, нежная текстура и тонкая кожура, лучше подойдет цуккини.

В большинстве случаев выбор зависит не от пользы, а от личных вкусовых предпочтений и рецепта.

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