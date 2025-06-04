Цвет волос, который подходит всем женщинам: почему эксперты так считают

Покраска волос

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В тренде сейчас не просто красота ради эффектности, а стиль, говорящий тихо, но уверенно. Именно так работает концепция «тихой роскоши» — она не кричит, не ловит взгляды намеренно, но всегда имеет уместный, дорогой вид и без лишнего пафоса. И это касается не только одежды или аксессуаров — волосы также могут быть частью этой философии.

Шампанский блонд: универсальный цвет для волос.

Одним из главных цветов, идеально вписывающихся в эту эстетику, считают эксперты, стал шампанский блонд. Это не классический блонд, платиновый, не теплый медовый. Этот цвет очень деликатный и утонченный. В нем легкий бежевый подтон, словно капля игристого, играющего на солнце. Он не имеет искусственного облика, наоборот создает ощущение, будто это ваш натуральный цвет, растет слегка подсвеченный изнутри.

Шампанский блонд

Известная стилистка Рита Хазан считает, что «шампанский блонд — это бежевый блонд». шампанского, что делает его гораздо более естественным и непринужденным по сравнению с другими оттенками блонда

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Шампанский блонд

Хотя шампанский блонд имеет большую глубину, чем пепельный или платиновый оттенки, он не так тепл, как настоящий золотистый или медовый блонд. По словам Лорена Милдиса, этот популярный цвет может даже включать нежные розовые оттенки.

Шампанский блонд

Этот оттенок уже давно выбрали для себя звезды — Бейонсе, Джиджи Хадид, Зои Кравиц. Но главное — он не зависит от трендов. Сегодня в моде «тихая роскошь», завтра что-нибудь другое, а шампанский блонд останется актуальным всегда. Это цвет, который подстраивается под вас, а не наоборот.

Кому подходит шампанский блонд

Всем. Да-да, эксперты единодушны: шампанский блонд подходит ко всем тонам кожи, независимо от цвета глаз или тона лица. Его универсальность заключается в том, что оттенок можно легко адаптировать, чтобы он лучше гармонировал с индивидуальным подтоном кожи.

Для холодного подтона кожи рекомендуется выбрать более холодное шампанское, поближе к платине.

Для теплого подтона кожи чуть-чуть золотистого блеска придаст гармонии образу.

Лорен Милдис предлагает дополнительные рекомендации:

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Для более темного или оливкового оттенка кожи следует добавить растушевку от корней волос или балаяж с этими тонами, чтобы цвет выглядел гармонично и не «забивал» общий образ. Вместо сплошной покраски по всей длине, поможет разделить его светлыми акцентами, которые дополнят ваш цвет лица.

Если кожа склонна выглядеть выцветшей из-за пепелистых оттенков, более золотистый шампанский блонд создаст приятный контраст, освежающий лицо.

Достичь такого цвета можно разными методами, включая балаяж, мелирование или мягкие блики. Благодаря этому переход цвета будет максимально мягким и естественным.

Шампанский блонд

Уход за волосами цвета шампанского блонда

Чтобы ваш шампанский блонд оставался свежим и ярким, эксперты рекомендуют соблюдать несколько правил ухода.

Шампунь и кондиционер для окрашенных волос. Это база ухода. Выбирайте средства, специально предназначенные для сохранения цвета.

Использование сверкающих средств. Добавьте к своему регулярному уходу специальные блески для волос, чтобы оживить цвет и придать им дополнительное сияние.

Нейтрализация нежелательных оттенков. Для предотвращения появления желтизны или «латунных» оттенков периодически используйте фиолетовый шампунь или другие средства для нейтрализации.

Термозащита. Обязательно применяйте термозащитные средства перед использованием любых горячих инструментов (фены, утюги, плойки). Высокие температуры могут повредить волосы и привести к быстрому вымыванию молекул цвета.

Шампанский блонд

В общем, шампанский блонд — это относительно простой в уходе цвет волос, не требующий чрезмерных усилий между сеансами окрашивания. Его универсальность, элегантность и способность адаптироваться к любому тону кожи делают его идеальным выбором для тех, кто стремится выглядеть стильно и изысканно.