Цветение лаванды до октября: советы по уходу за цветами

Лаванда / © Pixabay

Реклама

Лаванда — неприхотливое растение, но для повторного цветения ему нужен дополнительный заряд энергии. При должном уходе период цветения лаванды можно продлить даже до октября.

Достичь длительного цветения возможно, если знать секреты ухода.

Подкормка: энергия для новых цветов

Органика редко присутствует на каменистых склонах, поэтому и в цветнике органические удобрения лучше не использовать. Они могут стать не подкормками для лаванды, а питательной средой для разных вредителей и возбудителей болезней. А вот на минеральные составы это растение отреагирует положительно.

Реклама

Лучшие элементы — калий с фосфором и любые их комбинации и соединения с другими веществами. Это может быть суперфосфат, калимагнезия или другие. Азот следует применять с осторожностью и в небольших количествах.

Также хорошо подойдет толченая яичная скорлупа, которая покрывает потребности лаванды в питательных веществах и медленно и постепенно высвобождает минеральные компоненты в почву. Это дает гарантию того, что «передозировка» исключена. Но лучшим решением будут комплексные препараты для лаванды, включающие все, что нужно этому растению.

Когда и как часто подкармливать лаванду

Весной, в начале активной вегетации, лаванде требуется больше азота, и именно тогда понадобится нитрофоска. С началом бутонизации азот лучше исключить вообще и перейти на калийно-фосфорные составы.

Если вы выбрали для лаванды правильное место, обеспечили ей правильный уход, и она здорова — первые 2-3 года в подкормке нет нужды. Начинайте удобрять на 4-5 лет после посадки. Также более питательную среду следует обеспечить растениям, ослабленным болезнью или вредителями.

Реклама

Обрезка — это сердце повторного цветения. Без нее лаванда будет тратить энергию на старые соцветия, а не на новые.

Ранее мы писали, как правильно выращивать и размножать лаванду. Больше об этом читайте в новости.