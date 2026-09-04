Цветные вещи на протяжении многих лет будут, как новые: способ стирки наших бабушек

Как сохранить яркий цвет одежды / © pexels.com

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Яркая одежда со временем теряет насыщенность. Причина не только в частой стирке. На состояние ткани оказывают влияние горячая вода, длительное замачивание, солнечный свет и агрессивные моющие средства. Поэтому хозяйки издавна использовали простой домашний метод, который актуален и сегодня. Речь идет об обычной поваренной соли. Ее можно применять не в барабане стиральной машины, а на этапе подготовки вещей к стирке. Такой способ особенно часто рекомендуют для новых цветных изделий из натуральных тканей, ведь он помогает уменьшить вымывание красителя во время стирки.

Как подготовить цветную вещь к стирке

Для домашней процедуры понадобится прохладная или теплая вода и обычная каменная соль без ароматизаторов и дополнительных компонентов. На несколько литров воды добавляют соль и хорошо растворяют ее.

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Вещь погружают в раствор примерно на 15–30 минут, после чего стирают в соответствии с рекомендациями на этикетке. Для первой стирки новой яркой футболки, платья или другой вещи такой предварительный этап можно использовать в качестве простой домашней профилактики. Рекомендации по солевому замачиванию для сохранения цвета встречаются и в современных бытовых советах.

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В то же время, не стоит воспринимать соль как гарантированный «закрепитель» для любой ткани. Если производитель использовал неустойчивый краситель, домашний метод не сможет полностью предотвратить его вымывание.

Маленькая хитрость для любимой одежды

Чтобы сохранить яркий цвет вещей, важно использовать не только народные методы. Цветную одежду перед стиркой лучше выворачивать наизнанку — так наружная поверхность меньше контактирует с барабаном и другими вещами.

Не следует также стирать яркие ткани в слишком горячей воде. Если на этикетке разрешено, для повседневной одежды лучше выбирать более низкую температуру. После стирки цветные вещи лучше сушить не под прямыми солнечными лучами, а в тени.

Особенно осторожными нужно быть с черным, красным, синим и другими насыщенными оттенками — на них потеря яркости заметна быстрее всего.

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