Цветок, который очищает воздух и приносит удачу: как спасти спатифиллум, если он не цветет и увядает

Спатифиллум

Спатифилум радует своими насыщенно-зелеными и блестящими листьями, а также белоснежными цветами. Кроме того, это комнатное растение является отличным воздухоочистителем, удаляя вредную пыль и споры плесени. По некоторым поверьям, он приносит удачу в дом.

Однако даже незначительные ошибки в уходе могут привести к увяданию растения. Как восстановить спатифилум, сообщает ресурс Kobieta w INTERIA.PL.

Спатифилум начинает увядать, если его недостаточно поливать. Слишком сухая почва в горшке может привести к тому, что вода проходит через нее, а растение не в состоянии ее усвоить.

Еще одной причиной является чрезмерная поливка растения, которая очень подвержена корневой гнили.

Летом поливайте растение отстоявшейся водой два-три раза в неделю после того, как верхний слой подсохнет. Зимой достаточно раз в неделю.

Поливая спитафилум, важно не намочить листья или цветы. Лучшим решением будет замачивать ее снизу – окуните горшок в воду на 15-20 минут, затем слейте излишнюю воду.

Как спасти увядший спатифиллум

Если спатифилум внезапно погибает, извлеките его из горшка вместе с комом почвы. Если все растение слишком сухое, просто замочите его в воде. Если корни гниют, обрежьте кончики и пересадите растение в новый горшок с другой почвой. Важно, чтобы контейнер для растения имел хороший дренажный слой.

Спатифиллум также может увядать, если ему не хватает необходимых питательных веществ. Следует регулярно поливать его натуральным удобрением. Его можно сделать его из луковой шелухи.

Просто положите две горсти луковой шелухи в стеклянную банку и залейте литром кипяченой теплой воды. Плотно закройте банку и поставьте в темное место на 24 часа. После этого просто процедите жидкость и поливайте спатифиллум раз в неделю.

Это натуральное удобрение является богатым источником кальция, меди и железа. Его можно использовать для полива орхидей.

