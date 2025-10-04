Цветок, очищающий воздух и защищающий дом: как ухаживать за "тещиным языком", чтобы он рос и приносил удачу

Сансевиерия / © Associated Press

Сансевиерия или "тещин язык" - идеальна для тех, кто не имеет много времени на привередливые комнатные растения. Она устойчива к неблагоприятным условиям и очень проста в уходе. Однако важно помнить, что это растение – как и любое в горшке, также нуждается в уходе. Впрочем, без особого труда.

Как ухаживать за сансевиерией читайте в материале ТСН.ua.

Сансевиерия – одно из очень популярных комнатных растений, захватывающее своими жесткими, тонкими листьями в форме меча. Сейчас существует множество различных сортов, которые отличаются цветом и узором листьев.

Само растение происходит из жарких регионов Африки, где оно адаптировалось к сухому, теплому климату. Это делает ее чрезвычайно выносливой и способной выжить в условиях, где другие растения не имели бы никаких шансов.

В африканской и азиатской культурах сансевиерия символизировала силу, выносливость и защиту. Ее часто ставили у входа в дом, считая, что она будет отгонять злую энергию и защищать его жителей.

Сегодня "тещин язык" часто называют цветком, улучшающим ауру дома, а также считают его символом долголетия и стабильности. Научно доказано, что она является очищающим воздух растением, поэтому стоит найти для него место на подоконнике.

Почему сансевьер перестает расти?

Сансевьерия не является быстрорастущим растением. Обычно она выпускает новые листья весной и летом. Однако, если ее рост полностью остановился, может быть несколько причин:

слишком мало света;

слишком обильный полив, приводящий к гниению корней;

слишком тесный горшок, ограничивающий развитие корневищ.

Обычно достаточно найти более светлое место для вашей сансевиерии. Помните, что поливать ее нужно только тогда, когда верхний слой почвы в горшке полностью высохнет.

