Цветущий сад без плодородной земли: 13 растений, которые прекрасно растут в бедной почве

Лаванда / © unsplash.com

Реклама

Даже если почва в саду бедна питательными веществами, это не значит, что красивые растения там не приживутся. Некоторые виды хорошо адаптируются к сложным условиям и могут активно расти без плодородной почвы.

Об этом сообщило издание martha stewart.

Как объясняет садовод и автор книг о природных садах Келли Норрис, растения в природе способны выживать на разных типах почв — от песчаных до каменистых. По его словам, главная задача садовода — подобрать культуры, которые лучше всего подходят к имеющимся условиям, а не пытаться кардинально изменить почву.

Реклама

Эксперты по садоводству назвали 13 растений, которые могут хорошо расти даже в бедной или малоплодородной почве.

Монарда (дикий бергамот)

Монарда двудомная может расти даже в сложных условиях — например, на уплотненной почве возле дорог. Растение хорошо переносит загрязнение и недостаток питательных веществ.

Амсония (блустар)

Это растение получило название из-за цветов, похожих на голубые звезды. Благодаря глубоким корням амсония вынослива и может расти на разных типах почвы.

Асклепия (бабочковое растение)

Асклепия туберозная происходит из Северной Америки и способна расти как на глинистых, так и на песчаных почвах. Ее яркие оранжевые цветы привлекают опылителей.

Реклама

Тысячелистник обыкновенный

Тысячелистник хорошо растет даже на песчаных или гравийных почвах. Кроме того, его соцветия привлекают полезных насекомых, которые помогают бороться с вредителями.

Лилейник

Это растение популярно среди садоводов благодаря выносливости. Лилейник способен переносить жару, засуху и бедные почвы, при этом сохраняя декоративность.

Баптизия фальшивый индиго)

Многолетнее растение из семейства бобовых формирует глубокие корни и хорошо адаптируется к различным условиям выращивания.

Золотарник

Золотарник известен яркими желтыми цветами и способностью привлекать опылителей, в частности бабочек. Растение быстро разрастается, поэтому ему нужно пространство.

Реклама

Эхинацея

Эхинацея пурпурная хорошо переносит глинистые и песчаные почвы и не требует большого количества питательных веществ. Она также устойчива к засухе.

Лаванда

Это ароматное растение происходит из Средиземноморья и привыкло к каменистым и малоплодородным почвам. Лаванда требует много солнца и минимального ухода.

Астра новоанглийская

Астры хорошо растут на бедных почвах и осенью обеспечивают нектаром многих опылителей.

Розмарин

Розмарин — засухоустойчивая средиземноморская трава, которая естественно растет на каменистых и бедных почвах.

Реклама

Горная мята

Это растение с ароматными листьями привлекает многочисленных опылителей. Оно способно расти на разных типах почвы — от глинистой до песчаной.

Калина душистая

Некоторые сорта калины хорошо адаптируются к различным условиям и могут расти даже на неплодородных почвах.

Напомним, март — время, когда сад только просыпается после зимы и клумбы еще выглядят пустыми. Именно поэтому некоторые растения стоит высаживать уже сейчас, чтобы они первыми украсили участок ранним цветением.