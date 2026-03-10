- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 128
- Время на прочтение
- 2 мин
Цветущий сад без плодородной земли: 13 растений, которые прекрасно растут в бедной почве
Не все растения нуждаются в плодородной почве. Эксперты назвали 13 видов, которые хорошо растут даже в бедной или песчаной почве — от лаванды до эхинацеи.
Даже если почва в саду бедна питательными веществами, это не значит, что красивые растения там не приживутся. Некоторые виды хорошо адаптируются к сложным условиям и могут активно расти без плодородной почвы.
Об этом сообщило издание martha stewart.
Как объясняет садовод и автор книг о природных садах Келли Норрис, растения в природе способны выживать на разных типах почв — от песчаных до каменистых. По его словам, главная задача садовода — подобрать культуры, которые лучше всего подходят к имеющимся условиям, а не пытаться кардинально изменить почву.
Эксперты по садоводству назвали 13 растений, которые могут хорошо расти даже в бедной или малоплодородной почве.
Монарда (дикий бергамот)
Монарда двудомная может расти даже в сложных условиях — например, на уплотненной почве возле дорог. Растение хорошо переносит загрязнение и недостаток питательных веществ.
Амсония (блустар)
Это растение получило название из-за цветов, похожих на голубые звезды. Благодаря глубоким корням амсония вынослива и может расти на разных типах почвы.
Асклепия (бабочковое растение)
Асклепия туберозная происходит из Северной Америки и способна расти как на глинистых, так и на песчаных почвах. Ее яркие оранжевые цветы привлекают опылителей.
Тысячелистник обыкновенный
Тысячелистник хорошо растет даже на песчаных или гравийных почвах. Кроме того, его соцветия привлекают полезных насекомых, которые помогают бороться с вредителями.
Лилейник
Это растение популярно среди садоводов благодаря выносливости. Лилейник способен переносить жару, засуху и бедные почвы, при этом сохраняя декоративность.
Баптизия фальшивый индиго)
Многолетнее растение из семейства бобовых формирует глубокие корни и хорошо адаптируется к различным условиям выращивания.
Золотарник
Золотарник известен яркими желтыми цветами и способностью привлекать опылителей, в частности бабочек. Растение быстро разрастается, поэтому ему нужно пространство.
Эхинацея
Эхинацея пурпурная хорошо переносит глинистые и песчаные почвы и не требует большого количества питательных веществ. Она также устойчива к засухе.
Лаванда
Это ароматное растение происходит из Средиземноморья и привыкло к каменистым и малоплодородным почвам. Лаванда требует много солнца и минимального ухода.
Астра новоанглийская
Астры хорошо растут на бедных почвах и осенью обеспечивают нектаром многих опылителей.
Розмарин
Розмарин — засухоустойчивая средиземноморская трава, которая естественно растет на каменистых и бедных почвах.
Горная мята
Это растение с ароматными листьями привлекает многочисленных опылителей. Оно способно расти на разных типах почвы — от глинистой до песчаной.
Калина душистая
Некоторые сорта калины хорошо адаптируются к различным условиям и могут расти даже на неплодородных почвах.
Напомним, март — время, когда сад только просыпается после зимы и клумбы еще выглядят пустыми. Именно поэтому некоторые растения стоит высаживать уже сейчас, чтобы они первыми украсили участок ранним цветением.