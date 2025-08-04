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Цветы, которые еще не поздно посадить в августе: будут радовать глаз до глубокой осени
Многие считают, что садовый сезон подходит к концу уже в июле, но это не совсем так. Начало августа — прекрасное время для посадки некоторых цветов, которые быстро приживаются и успеют зацвести или заложить основу для буйного цветения в следующем году.
Если вы хотите, чтобы ваша клумба радовала глаз до глубокой осени, обратите внимание на растения, которые хорошо растут в этот период.
Что можно посадить на клумбе в августе
Астры. Августовский посев астр — это хорошая идея, если вы хотите насладиться цветением уже в сентябре. Выбирайте ранние сорта и не забывайте регулярно поливать, ведь в августе еще может быть жарко.
Фиалки сорта «Виола». Эти неприхотливые цветы прекрасно выдерживают осенний холод и могут цвести даже в сентябре-октябре. Если посадить фиалки в августе, они укоренятся до холодов и весной будут радовать яркими цветами.
Маргаритки быстро приживаются и хорошо переносят прохладную температуру. Если их посадить в первой половине августа, они успеют сформировать крепкую корневую систему к зиме, чтобы весной обильно зацвести.
Незабудки. Эти нежные цветы обычно высевают под зиму, но август — идеальный месяц для их посадки. Незабудки хорошо приживаются, формируют листовую розетку и прекрасно выдерживают зимние холода.
Хризантемы. Если у вас есть саженцы хризантем, самое время их посадить. Они не боятся короткого светового дня и легко адаптируются к похолоданию.
Какие многолетники можно рассадить в августе
Август — это отличная пора для разделения и пересадки многолетних цветов, таких как:
ирисы;
флоксы;
пионы;
лилии.
Это позволит растениям адаптироваться к новому месту до прихода холодов, и уже в следующем сезоне они будут обильно цвести.
Советы по уходу за цветами в августе
Поливайте регулярно, особенно в жару.
Защищайте молодые растения от палящего солнца, их можно притенять.
Удаляйте сорняки, чтобы не мешали росту.
Подпитывайте почву органическими удобрениями для лучшего укоренения.