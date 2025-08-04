Цветы, которые еще не поздно посадить в августе: будут радовать глаз до глубокой осени

Какие цветы еще не поздно посадить / © www.freepik.com/free-photo

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Если вы хотите, чтобы ваша клумба радовала глаз до глубокой осени, обратите внимание на растения, которые хорошо растут в этот период.

Что можно посадить на клумбе в августе

Астры. Августовский посев астр — это хорошая идея, если вы хотите насладиться цветением уже в сентябре. Выбирайте ранние сорта и не забывайте регулярно поливать, ведь в августе еще может быть жарко.

Фиалки сорта «Виола». Эти неприхотливые цветы прекрасно выдерживают осенний холод и могут цвести даже в сентябре-октябре. Если посадить фиалки в августе, они укоренятся до холодов и весной будут радовать яркими цветами.

Маргаритки быстро приживаются и хорошо переносят прохладную температуру. Если их посадить в первой половине августа, они успеют сформировать крепкую корневую систему к зиме, чтобы весной обильно зацвести.

Незабудки. Эти нежные цветы обычно высевают под зиму, но август — идеальный месяц для их посадки. Незабудки хорошо приживаются, формируют листовую розетку и прекрасно выдерживают зимние холода.

Хризантемы. Если у вас есть саженцы хризантем, самое время их посадить. Они не боятся короткого светового дня и легко адаптируются к похолоданию.

Какие многолетники можно рассадить в августе

Август — это отличная пора для разделения и пересадки многолетних цветов, таких как:

ирисы;

флоксы;

пионы;

лилии.

Это позволит растениям адаптироваться к новому месту до прихода холодов, и уже в следующем сезоне они будут обильно цвести.

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Советы по уходу за цветами в августе

Поливайте регулярно, особенно в жару.

Защищайте молодые растения от палящего солнца, их можно притенять.

Удаляйте сорняки, чтобы не мешали росту.

Подпитывайте почву органическими удобрениями для лучшего укоренения.