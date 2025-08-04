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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Цветы, которые еще не поздно посадить в августе: будут радовать глаз до глубокой осени

Многие считают, что садовый сезон подходит к концу уже в июле, но это не совсем так. Начало августа — прекрасное время для посадки некоторых цветов, которые быстро приживаются и успеют зацвести или заложить основу для буйного цветения в следующем году.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие цветы еще не поздно посадить

Какие цветы еще не поздно посадить / © www.freepik.com/free-photo

Если вы хотите, чтобы ваша клумба радовала глаз до глубокой осени, обратите внимание на растения, которые хорошо растут в этот период.

Что можно посадить на клумбе в августе

  • Астры. Августовский посев астр — это хорошая идея, если вы хотите насладиться цветением уже в сентябре. Выбирайте ранние сорта и не забывайте регулярно поливать, ведь в августе еще может быть жарко.

  • Фиалки сорта «Виола». Эти неприхотливые цветы прекрасно выдерживают осенний холод и могут цвести даже в сентябре-октябре. Если посадить фиалки в августе, они укоренятся до холодов и весной будут радовать яркими цветами.

  • Маргаритки быстро приживаются и хорошо переносят прохладную температуру. Если их посадить в первой половине августа, они успеют сформировать крепкую корневую систему к зиме, чтобы весной обильно зацвести.

  • Незабудки. Эти нежные цветы обычно высевают под зиму, но август — идеальный месяц для их посадки. Незабудки хорошо приживаются, формируют листовую розетку и прекрасно выдерживают зимние холода.

  • Хризантемы. Если у вас есть саженцы хризантем, самое время их посадить. Они не боятся короткого светового дня и легко адаптируются к похолоданию.

Какие многолетники можно рассадить в августе

Август — это отличная пора для разделения и пересадки многолетних цветов, таких как:

  • ирисы;

  • флоксы;

  • пионы;

  • лилии.

Это позволит растениям адаптироваться к новому месту до прихода холодов, и уже в следующем сезоне они будут обильно цвести.

Советы по уходу за цветами в августе

  • Поливайте регулярно, особенно в жару.

  • Защищайте молодые растения от палящего солнца, их можно притенять.

  • Удаляйте сорняки, чтобы не мешали росту.

  • Подпитывайте почву органическими удобрениями для лучшего укоренения.

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