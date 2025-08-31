Цветы просто не выживут: какие растения категорически нельзя сажать в горшках

Ехинацея. / © Associated Press

Сажение цветов в горшках или контейнерах - идеальный вариант для тех, кто имеет небольшой сад или вообще не имеет клумбы. Впрочем, некоторые сорта цветов не любят горшки. Некоторым растениям для корней нужно много места, а другим не будет влаги из-за малого объема горшка.

Какие цветы не стоит сажать в контейнеры, а лучше – в почву, сообщает ресурс Martha Stewart.

Пионы

Контейнеры недостаточно велики для пионов. Эти цветки имеют глубокие, клубневидные корни. Теснота не обеспечивает необходимую глубину или стабильность для их процветания.

Дельфиниум

Эти цветы нуждаются в постоянном увлажнении, а этого эффекта трудно достичь в контейнере. Кроме того, они имеют растущие сверху тяжелые корни и глубокие, которые плохо переносят ограниченное пространство. Поэтому лучше выращивать его в саду.

Мальвы

Эти цветки могут произрастать до 1,8-2,4 м высотой. Они слишком большие и неустойчивые, чтобы хорошо расти в горшках и контейнерах.

Ваточник обычный

Большинство ваточников имеют глубокие стержневые корни и не любят пересадки. Поэтому после посадки их лучше оставить на одном месте надолго. Контейнер также будет ограничивать рост их корней.

Ехинацея

Со временем эхинацея разовьет большие корни, а это, в свою очередь, будет влиять на цветение. Колебания увлажнения также повлекут за собой стресс для растения.

