Цветы, защищающие дом от зла и негатива
Наши предки были уверены, что некоторые цветы могут стать оберегами от зла.
Растения не только украшают интерьер в доме, но и обладают свойствами быть оберегами. По крайней мере, некоторые из вазонов, говорят эзотерики и народные приметы, способны на это.
Бархатцы
Эти цветы символизируют чистоту отношений, тепло родительского дома и благополучие.
Если посеять у дома бархатцы, то любовь всегда будет жить здесь. А еще цветы защищают дом от злых духов и сглаза.
Бегония
Бегония нейтрализует любую негативную энергию. Это растение защищает дом от любых вторжений внешних отрицательных сил. Кроме того, она устраняет ссоры и конфликты между близкими людьми.
Барвинок
Барвинок помогает оградить дом от негативной энергии и злых духов. Согласно народным приметам, барвинок притягивает в дом любовь и гармонию и защищает от удара молнии.
Роза
Эти цветы защищают своих хозяев и дарят им любовь. Своими шипами они предохраняют от зависти, злых языков и помыслов.
