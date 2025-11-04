Цветы, защищающие дом от зла и негатива

Наши предки верили, что растения способны иметь не только эстетическую функцию / © Pixabay

Реклама

Растения не только украшают интерьер в доме, но и обладают свойствами быть оберегами. По крайней мере, некоторые из вазонов, говорят эзотерики и народные приметы, способны на это.

Бархатцы

Эти цветы символизируют чистоту отношений, тепло родительского дома и благополучие.

Если посеять у дома бархатцы, то любовь всегда будет жить здесь. А еще цветы защищают дом от злых духов и сглаза.

Реклама

Бегония

Бегония нейтрализует любую негативную энергию. Это растение защищает дом от любых вторжений внешних отрицательных сил. Кроме того, она устраняет ссоры и конфликты между близкими людьми.

Барвинок

Барвинок помогает оградить дом от негативной энергии и злых духов. Согласно народным приметам, барвинок притягивает в дом любовь и гармонию и защищает от удара молнии.

Роза

Эти цветы защищают своих хозяев и дарят им любовь. Своими шипами они предохраняют от зависти, злых языков и помыслов.

Ранее сообщалось, что плохой приметой считается заносить яйца в дом или выносить их из дома после заката. Больше об этом читайте в новости.