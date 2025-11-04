ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
53
Время на прочтение
1 мин

Цветы, защищающие дом от зла и негатива

Наши предки были уверены, что некоторые цветы могут стать оберегами от зла.

Автор публикации
Вера Хмельницкая
Наши предки верили, что растения способны иметь не только эстетическую функцию

Наши предки верили, что растения способны иметь не только эстетическую функцию / © Pixabay

Растения не только украшают интерьер в доме, но и обладают свойствами быть оберегами. По крайней мере, некоторые из вазонов, говорят эзотерики и народные приметы, способны на это.

Бархатцы

Эти цветы символизируют чистоту отношений, тепло родительского дома и благополучие.

Если посеять у дома бархатцы, то любовь всегда будет жить здесь. А еще цветы защищают дом от злых духов и сглаза.

Бегония

Бегония нейтрализует любую негативную энергию. Это растение защищает дом от любых вторжений внешних отрицательных сил. Кроме того, она устраняет ссоры и конфликты между близкими людьми.

Барвинок

Барвинок помогает оградить дом от негативной энергии и злых духов. Согласно народным приметам, барвинок притягивает в дом любовь и гармонию и защищает от удара молнии.

Роза

Эти цветы защищают своих хозяев и дарят им любовь. Своими шипами они предохраняют от зависти, злых языков и помыслов.

