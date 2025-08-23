Туристка наткнулась на жемчужины в возрасте около 100 миллионов лет

Уникальные жемчужины обнаружили еще 2019 года / © Pixabay

В австралийском штате Квинсленд обнаружили окаменевшие жемчужины в возрасте около 100 миллионов лет.

Об этом сообщает ABC.

Драгоценная находка диаметром почти два сантиметра была обнаружена в районе Ричмонда, известном значительными палеонтологическими открытиями.

Профессор Грегори Уэбб из Университета Квинсленда, два года верифицировавший артефакт, назвал его «невероятно ценным с научной точки зрения».

Жемчужина образовалась внутри раковины гигантского моллюска Inoceramus, обитавшего во внутреннем море Эроманг, которое 100 миллионов лет назад покрывало территорию современной Австралии.

Благодаря минеральному составу окаменелость сохранилась практически без изменений. Туристка обнаружила артефакт в 2019 году во время раскопок музея Кронозавр Корнер, где добровольцы помогают в поисках ископаемых.

«Это только третья подтвержденная доисторическая жемчужина в Австралии и первая такого размера», — отметил Уебб.

Две предыдущие находки, сделанные в Кубер-Педи, были меньше.

Ученые использовали высокотехнологичный анализ изучения внутренней структуры без повреждения образца. В настоящее время артефакт выставлен в музее Ричмонда.

