Туристки летели во Францию, а оказались в Африке: как ошибка сотрудника превратила путешествие в приключение

Двое отдыхавших в Риме американок случайно сели на рейс, летевший не во Францию, а в Тунис. Поэтому они оказались в 500 милях от запланированного места назначения.

Об этом пишет People.

Бритни и его подруга Ханна планировали добраться до Ниццы, Франция. Уже находясь в самолете, они решили уточнить маршрут и обратились к пассажирам. Также бортпроводник, проверив их билеты, подтвердил, что они улетают в Африку. Второй член экипажа посоветовал Бритни и Ханни оставаться в самолете и пересесть на пересадку по прибытии в Тунис.

«Мы пропустили рейс, потому сотрудник авиакомпании в Риме перенес наш рейс. Но когда они перенесли наш рейс, они подумали, что мы сказали Тунис, Африка, но нет, мы сказали Ницца, Франция, поэтому дали нам не тот рейс», — объясняют туристки.

Несмотря на это, американок удивило, что им пришлось самостоятельно оплачивать новые билеты во Францию. Видео девушек быстро стали вирусными и собрали множество комментариев. Многие пользователи не поверили в их историю и раскритиковали за невнимательность. Некоторые отметили, что они сами виноваты, поскольку не проверили информацию на посадочных талонах.

