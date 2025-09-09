- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 109
- Время на прочтение
- 2 мин
Туристки летели во Францию, а оказались в Африке: как ошибка сотрудника превратила путешествие в приключение
История как туристы из США вместо Франции попали в Тунис.
Двое отдыхавших в Риме американок случайно сели на рейс, летевший не во Францию, а в Тунис. Поэтому они оказались в 500 милях от запланированного места назначения.
Об этом пишет People.
Бритни и его подруга Ханна планировали добраться до Ниццы, Франция. Уже находясь в самолете, они решили уточнить маршрут и обратились к пассажирам. Также бортпроводник, проверив их билеты, подтвердил, что они улетают в Африку. Второй член экипажа посоветовал Бритни и Ханни оставаться в самолете и пересесть на пересадку по прибытии в Тунис.
«Мы пропустили рейс, потому сотрудник авиакомпании в Риме перенес наш рейс. Но когда они перенесли наш рейс, они подумали, что мы сказали Тунис, Африка, но нет, мы сказали Ницца, Франция, поэтому дали нам не тот рейс», — объясняют туристки.
Несмотря на это, американок удивило, что им пришлось самостоятельно оплачивать новые билеты во Францию. Видео девушек быстро стали вирусными и собрали множество комментариев. Многие пользователи не поверили в их историю и раскритиковали за невнимательность. Некоторые отметили, что они сами виноваты, поскольку не проверили информацию на посадочных талонах.
Напомним, рейс United Dreamliner из Ньюарка в Гренландию вернулся назад после того, как в аэропорту назначения временно остановили проверку безопасности из-за недостаточной подготовки персонала.
